Советы от профессиональных астрологов, которые позволят вам избежать неприятностей, и сделать каждый свой день лучше.

Точный гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022

ОВЕН (21.03-20.04)

Общительность и активность на неделе с 11 по 17 апреля позволит упрочить положение и подумать о желаемой перспективе. Вам будет многое удаваться, поэтому используйте это время по-максимуму.

Благоприятный день — вторник, неблагоприятный — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

На этой неделе будьте спокойны и уверены в своих силах. Избегайте скоропалительных выводов. Это поможет вам достичь больших успехов при решении задач. При этом избегайте поспешности, делайте все последовательно. Новые знакомства сыграют важную роль в вашей жизни.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Не беритесь за все дела одновременно. Избегайте бесполезной суеты. На неделе могут произойти изменения, которые потребуют прибегнуть к помощи коллег, не отказывайтесь от неё и примите с благодарностью. В выходные дни друзья не позволят вам скучать, постарайтесь не обидеть их и не отказывайтесь от встречи.

Благоприятный день — пятница, неблагоприятный — суббота.

РАК (22.06-23.07)

Постарайтесь быть внимательными и не допускать ошибок. Ваши мысли должны обрести ясность и четкость. В этот период от вас потребуется надежность и деловая хватка, они позволят в любой ситуации успешно противостоять оппонентам. В конце недели вас ожидают приятные события.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный — вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08)

Будьте к себе менее требовательны. Недовольство собой несколько снизит вашу радость от успеха. Возможно, что вам придется проявить настойчивость при отстаивании своих интересов. Выходные постарайтесь посвятить себе.

Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный — суббота.

ДЕВА (24.08-23.09)

Следите за своей речью, ибо даже одно неосторожное слово легко может обернуться против вас. При принятии каких-либо решений, чрезвычайно полезно тщательно их обдумывать. Если в выходные ваши друзья предложат вам отправиться с ними на природу, то не отказывайтесь от поездки, она может оказаться очень приятной.

Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный — вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Профессиональная сфера может потребовать от вас пристального внимания. Избегайте ссор с окружающими людьми и постарайтесь не проявлять гордыню. Максимальная активность и решительные действия будут продуктивными по результату. Выходные посвятите продумыванию перспективных и далеко идущих планов.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный — понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Неделя с 11 по 17 апреля — благоприятный период для решительных действий. В это время любые ваши начинания и новые дела имеют шанс полностью осуществиться. Несмотря на загруженность делами, не стоит оставлять свой дом без внимания. Остерегайтесь вписываться в авантюры, есть риск потерять гораздо больше, чем приобрести.

Благоприятный день — пятница, неблагоприятный — вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Вы будете способны разобраться во многих запутанных делах и довести их до логического конца. Псле чего можете рассчитывать на заслуженное денежное вознаграждение. Вас могут завалить срочными, но мелкими делами. Несмотря на плотную занятость, будет неплохо, если к выходным вам удастся вспомнить о доме и семье.

Благоприятный день — пятница, неблагоприятный — среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

События могут пройти целой лавиной, сметая все на своем пути. Будьте готовы к восстановительным и ремонтным работам. бязательно продумайте свое расписание и подойдите к происходящим переменам серьезно. В выходные сохраняйте спокойствие, тогда вы сможете извлечь из ситуации определенную выгоду.

Благоприятный день — вторник, неблагоприятный — суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Займитесь обязательными делами, отложив на время все остальные. Действия руководства не критикуйте и не обсуждайте, вас могут неправильно понять, что плохо отразится на вашей репутации. Прислушивайтесь к дружеским советам. Выходные посвятите отдыху.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный — пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Не отказывайтесь от предложенной помощи, но не возлагайте на неё больших надежд. Существует опасность из-за одного неосторожного слова испортить отношения с коллегами по работе. Неблагоприятный период для нудной работы и перенапряжения, поэтому желательно снизить нагрузку до минимума.

Благоприятный день – вторник, неблагоприятный — понедельник.