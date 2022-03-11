Точный гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022

Астрологи посоветовались со звёздами и дали советы, которые позволят избежать многих проблем, учитывая благоприятные и неблагоприятные дни на предстоящей неделе.

Точный гороскоп на неделю с 14 по 29 марта 2022 года для всех знаков Зодиака.

ОВЕН (21.03-20.04). Наступает благоприятный период для самозабвенного труда. Вам необходимо мобилизовать все свои силы для решительного прорыва, но постарайтесь при этом не забывать и об отдыхе. Если возможно, организуйте для себя свободный режим работы. В выходные дни устройте небольшой, но яркий праздник для своих близких, они непременно будут в восторге.

Благоприятный день — вторник, неблагоприятный — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя с 14 по 20 марта будет благоприятна для активной деятельности. Соберитесь с силами и не позволяйте себе расслабляться и впадать в уныние. Избегайте встреч с начальством, а тем более не пытайтесь что-либо ему доказывать. Отдых лучше проводить на свежем воздухе.

Благоприятный день — пятница, неблагоприятный — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вся неделя окажется посвящена работе. Хорошее время для того, чтобы реализовать задуманное, а также для ведения домашних дел. В работе вам будет сопутствовать успех и вы заметите рост вашего материального благосостояния. Однако постарайтесь избежать суеты и мелочности, иначе допущенные ошибки могут негативно отразиться на ваших взаимоотношениях с близкими.

Благоприятный день — среда, неблагоприятный — понедельник.

РАК (22.06-23.07). Достаточно напряженный период. Вам необходимо сконцентрироваться на самом главном и не размениваться по мелочам. Не отказываетесь от помощи окружающих, это поможет преодолеть некоторые трудности на вашем пути. В выходные не позволяйте близким и друзьям лезть к вам с занудными нравоучениями.

Благоприятный день — вторник, неблагоприятный — пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас должно быть ровное и хорошее настроение, но только в том случае, если вы дадите себе возможность отдохнуть. Спокойное и плавное течение рабочих дел будет внушать оптимизм. Вероятно начало планомерного продвижения по служебной лестнице. Не забывайте, что только такт и дипломатия позволят успешно справиться с возникшими проблемами в выходные.

Благоприятный день — среда, неблагоприятный — понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Накопившиеся дела могут мешать вам двигаться вперед, сложная ситуация на работе потребует немедленного разрешения. Могут произойти значительные события, связанные с вашей жизнью. Дети обязаны находиться под постоянным присмотром, иначе у них возможно возникновение проблем. В выходные не стоит сидеть дома, лучше загляните к друзьям.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный — вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает достаточно благоприятный период. Поаккуратней с решительностью, ее совершенно не обязательно доводить до безрассудства. Постарайтесь направить ваши силы на обретение душевного равновесия и продолжайте доверять своей интуиции. Ваши неожиданные решения могут порадовать окружающих. В выходные близкие люди могут оказаться замечательными защитниками.

Благоприятный день — пятница, неблагоприятный — четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Главное вовремя остановиться, не рекомендуется заниматься тем, что требует от вас слишком большой ответственности. Не жалейте сил и времени. Постарайтесь избегать возможных ловушек и не поддавайтесь на провокации. Семья потребует у вас в выходные внимания и заботы.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный — понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Тщательно проверяйте все факты и проявляйте осторожность. Деловая жизнь может оказаться насыщенной встречами. В выходные постарайтесь устроить себе пассивный отдых, исключающий любые энергетические затраты.

Благоприятный день — вторник, неблагоприятный — среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Наступает настолько благоприятный период, что он может вызвать у вас чувство неловкости от создавшегося благополучия. В деловой жизни возможны некоторые важные события. Постарайтесь завершить все оставшиеся дела. Не стоит забывать и о повседневных делах, в семейных отношениях все должно складываться на редкость благополучно.

Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Должно прибавиться дел, отнеситесь к исполнению рабочих обязанностей более тщательно, поработать будет над чем. Продумайте задачи на ближайшее будущее. Выходные предпочтительнее посвятить делам несложным, чье выполнение не займет много времени. Не забывайте и об общении с друзьями.

Благоприятный день — среда, неблагоприятный — понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам придется уравновесить некоторые черты своего характера, чтобы добиться поставленных целей. Может произойти полная перемена ваших жизненных установок. Вы рискуете оказаться в сложном положении. В выходные дни отдых от проблем возможен для вас только в домашних условиях.

Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный — среда.