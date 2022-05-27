Точный гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022

Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года.

ОВЕН (21.03-20.04). Отнеситесь настороженно к новым знакомствам. Соразмеряйте свои энергетические ресурсы и взятые на себя обязательства, так как не исключено, что вы взвалили на свои плечи слишком большой объем работы. Пришла пора немного расслабиться в окружении близких вам людей, постарайтесь наполнить свой дом теплом заботы.

Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет иногда казаться, что все невозможное возможно. На работе отнеситесь к своим обязанностям с большим вниманием, не упускайте из виду мелочей. В выходные дни отдохните от суеты и не отказывайте окружающим в их стремлении немного вас побаловать.

Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы будете склонны критиковать всех и вся, что, в целом, неплохо, если выступать вы будете немногословно и по делу. Стоит немного снизить напряженный темп работы, это даст вам возможность вспомнить, наконец-то, о доме, о себе любимом и прочих приятных вещах. Не растрачивайте в выходные все свои силы, они вам еще пригодятся.

Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — среда.

РАК (22.06-23.07). Возможны мелкие домашние неприятности. От ваших талантов будут зависеть ваши перспективы и продвижение по карьерной лестнице. Ваша общительность сделает вас в выходные душой любой компании.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Возможны нескончаемые хлопоты как на работе, так и дома. Вы еще на один шаг приблизитесь к своей цели, а ваши новые проекты получат дополнительный толчок. Поездки и командировки позволят улучшить ваше благосостояние. В выходные вам стоит побыть в одиночестве или же окружении только самых близких друзей.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте приветливы с теми, кто желает стать вам другом, но не допускайте их к себе излишне близко. Ваши напор и энергия должны принести достойный результат, но это не повод для расслабления. Некоторая подозрительность и недоверчивость будет вполне уместна, так как ваши тайные недоброжелатели могут строить против вас планы. В выходные вы сможете воплотить в жизнь даже дерзкие идеи.

Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Перед тем, как начать воплощать в жизнь свои идеи, желательно проанализировать все еще раз, чтобы обратить внимание и устранить недостатки. Ненужную информацию безжалостно отбрасывайте и постарайтесь быть собранными. В выходные можете смело обращаться за помощью к друзьям.

Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Покой вам будет только сниться, поэтому постарайтесь занять сейчас выжидательную позицию, накопить силы и вооружиться мудростью и знаниями. Ваш внезапный рывок вперед приведет вас к победе над обстоятельствами. Постарайтесь занять по отношению к начальству нейтральную позицию. В выходные вас могут внезапно вызвать на работу, но так или иначе работу в выходной вам компенсируют.

Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пора приходить в себя и делать свою работу, ведь иногда придется заниматься однообразными, но необходимыми делами. По отношению к близким людям вам все-таки необходимо немного ослабить свою требовательность, иначе она может спровоцировать конфликты. В выходные желательно уделять детям больше времени и внимания, помогая им вовремя разбираться с возникающими проблемами.

Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам необходимо быть реалистом. Самое время в корректной форме объявить вслух о своих достоинствах и заслугах, ведь если сами себя положительно не оцените, то и другие могут не обратить на вас внимание. Работа может потребовать от вас полной самоотдачи, но желательно не слишком ею увлекаться, так как возможен перерасход энергии. Старайтесь контролировать свои эмоции, ищите в происходящем положительные стороны.

Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не исключены конфликты на работе, поэтому постарайтесь поменьше общаться с коллегами и пореже попадаться на глаза начальству. Могут обрести воплощение в жизнь ваши самые сокровенные планы и замыслы. К выходным свободного времени у вас появится больше, а дел и общения станет гораздо меньше.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все кардинальные и позитивные перемены в вашей жизни будут зависеть от умения должным образом показать свои способности. Если вы не будете лениться, удача сама начнет плыть вам прямо в руки.

Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — вторник.

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