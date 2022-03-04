Советы астрологов, которые позволят вам избежать многих проблем, учитывая благоприятные и неблагоприятные дни на предстоящей неделе.

Точный гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 для всех знаков Зодиака.

ОВЕН (21.03-20.04). Работоспособность будет запредельной. Гороскоп рекомендует не болтать много лишнего, чтобы впоследствии не сожалеть об этом. Овнам потребуется максимум дисциплины и собранности. Постарайтесь избежать открытого противостояния с кем-бы то не было, даже если очень хочется ответить.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). На неделе с 7 по 13 марта Тельцы будут невероятно удачливы. Никто не сможет помешать им. Любые подобные попытки лишь удвоят популярность представителей этого знака. Иногда может остро нехватать времени. Переговоры с начальством должны принести хороший результат.

Благоприятный день — среда, неблагоприятный — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Звёзды рекомендуют тщательно планировать свои дела. На неделе с 7 по 13 марта Близнецам потребуется помощь интуиции и тогда вероятна реализация их оригинальных проектов. Если не торопиться то, удастся урегулировать появившиеся проблемы. Домашние неурядицы закончатся ближе к выходным. В воскресенье у вас будет царить мир и спокойствие.

Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный — среда.

РАК (22.06-23.07). Отличная работоспособность и большой прилив сил будет у Раков. Но, несмотря на необходимость интенсивной работы, соблюдайте меру. Иначе и вы, и ваши близкие люди, могут пострадать от стремления отдавать рабочему процессу все свободное время.

Благоприятный день — среда, неблагоприятный — четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). На неделе с 7 по 13 марта Львам лучше избегать ввязываться даже в самые безобидные авантюры. Будьте внимательными и осторожными. Возможно придется срочно овладевать новыми знаниями и навыками.

Благоприятный день — пятница, неблагоприятный — вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Благоприятное время для позитивных изменений в вашей судьбе. Девы смогут рассчитывать на удачу в своих делах. Вам удастся проявить инициативу, решительность и напористость. Улучшится материальное положение. В субботу на вас может снизойти вдохновение, которое побудит вас заняться преображением собственного жилища.

Благоприятный день — среда, неблагоприятный — пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). На предстоящей неделе потребуется спокойствие и уравновешенность. Не воспринимайте всерьёз слова коллег. Также обойдитесь без лишних обещаний, — их выполнение может быть сопряжено с некоторыми трудностями. Лучше всего действовать самостоятельно, при этом избегать резких жизненных перемен. И ещё один совет от звёзд — не попадайтесь на этой неделе на глаза начальству.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный — среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не принимайте близко к сердцу чужие проблемы. Займитесь своими делами, попробуйте более разумно упорядочить свой образ жизни. Будьте осторожны в высказываниях с коллегами, а особенно с начальством. В выходные дни не рекомендуется заключение сделок, ибо из-за их вероятной рискованности шанс на успех может быть практически равен нулю.

Благоприятный день — вторник, неблагоприятный — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Продолжается светлая полоса в вашей жизни. Вам сейчас по плечу решение даже самых трудных задач. Самое время насладиться плодами своих побед. Но не поддавайтесь суете, вы и так всё успеете. Будьте осмотрительны со словами, произносимыми вслух. Выходные постарайтесь посвятить своим близким.

Благоприятный день — среда, неблагоприятный — четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Для воплощения в жизнь вашего заветного желания вам потребуется помощь единомышленников. Избежать ненужных ошибок помогут советы близких людей. В выходные старайтесь не вступать в споры с родственниками. Постарайтесь рассчитывать свои силы объективно и не переоценивать собственных возможностей.

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На неделе с 7 по 13 марта 2022 окружающие могут найти в вашем лице настоящего друга. Вы будете давать «работающие» ценные советы. Но вот начальство по непонятной причине может оказаться чем-то недовольно. Будьет настороже. Возможно, что в это время вы примете участие в чьей-нибудь судьбе. Вам будут благодарны.

Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный — пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не рассказывайте никому о своих планах. Предпринимайте шаги к их осуществлению молча. На неделе с 7 по 13 марта возможно придётся работать над несколькими задачами одновременно. Но результаты вас порадуют в ближайшем будущем. Если появится свободное время, то лучше его провести дома или с друзьями.

Благоприятный день – среда, неблагоприятный — пятница.