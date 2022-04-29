Точный гороскоп на неделю со 2 по 8 мая 2022

ОВЕН (21.03-20.04). Вы легко сможете стать лидером и организатором и вас будет ожидать успех. Допущенные вами ошибки старайтесь исправлять своевременно и не раздражайтесь по пустякам. Постарайтесь умерить свои амбиции, иначе неприятности подстерегут вас там, где вы их совсем не ждете. Гороскоп утверждает, что в выходные наиболее благоприятен пассивный отдых. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желательно четко продумать план действий и не разбрасывать свою драгоценную энергию впустую. Обстановка на работе может неожиданно накалиться, поэтому постарайтесь не планировать каких-либо важных мероприятий. В выходные ваши эмоциональные выплески могут осложнить взаимоотношения с окружающими, что крайне нежелательно. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Дел будет предостаточно, но останавливаться на достигнутом не следует. На работе возможны перегрузки. О своем ближайшем будущем придется позаботиться уже сейчас. Будьте осторожнее, вас могут попытаться обольстить и обмануть. Постарайтесь не попадаться на глаза

начальству, тем самым вы сможете удачно избежать участия в конфликтной ситуации. Выходные лучше всего посвятить своим личным делам. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — вторник.

РАК (22.06-23.07). Не исключено наличие суеты, беспокойств и сложностей в принятии конкретных решений. Благоприятны вложения средств в долгосрочные проекты и организационные мероприятия, имеющие своей целью обновление дела. Расширение круга знакомств принесет с собой не только новые возможности, но и проблемы наравне с неразберихой. На первый план в выходные у вас могут выйти личные дела и вопросы, связанные с семьей. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Попробуйте свести объем работы к разумному минимуму и отдохнуть. Вам будет необходимо собрать свою волю в кулак — важное дело потребует от вас редкой сосредоточенности и быстроты действий. Чтобы не спровоцировать конфликт с ближайшим окружением, лишнего болтать не следует. В выходные дни займитесь устранением мелких неполадок и наведением чистоты в своем доме. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете смело расширять сферу своего влияния в любой интересной вам области. Излишне беспокоиться из-за происходящих событий не следует, все должно сложиться наилучшим образом. В выходные можно позволить себе забыть обо всех проблемах, отогнать грустные мысли и настроится на лучшее. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Чрезвычайно удачный период для воплощения в жизнь идей и реализации планов. Возможно, что вам придется доказывать окружающим свою незаменимость, но демонстрировать гордыню при этом не стоит. В выходные в некоторых ситуациях наступательная тактика может способствовать успеху, только с ней важно не переусердствовать. Благоприятный день — пятница,

неблагоприятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется принимать ответственные решения, но сначала необходимо все подумать. У вас появится возможность для успешной реализации задуманного. Можно попытаться изменить в жизни то, что вас не устраивает, однако открытой конфронтации следует избегать. В выходные ситуация потребует от вас сдержанности и рассудительности, эти качества помогут вам добиться блестящих результатов. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятна гармоничность в отношениях с начальством. У вас может появиться желание быть впереди всех, и для этого вы будете иметь все шансы. Но в некоторых ситуациях желательно проявлять такт и терпение. В выходные дни, если у вас останутся силы, постарайтесь уделить близким людям больше внимания. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день —

понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В профессиональной деятельности может произойти неожиданный переворот с приятными последствиями. Период может оказаться несколько импульсивным, но при определенных усилиях с вашей стороны все должно сложиться весьма неплохо. Не исключено, что в выходные вам придется заняться организационными делами. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь погрузиться в работу, чтобы разобраться с накопившимися делами. Не провоцируйте своими высказываниями и действиями недовольство окружающих. Можете смело рассчитывать на помощь и поддержку друзей. Ничего нового желательно не начинать. В выходные ожидайте перспективных предложений. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный

день — среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы не будете впадать в крайности, перед вами откроются большие профессиональные и творческие перспективы, поэтому вам необходимо разобраться в своем эмоциональном состоянии и научиться контролировать эмоции. В выходные желательно не планировать ничего глобального и провести эти дни дома. Благоприятный день — понедельник,

неблагоприятный день — четверг.