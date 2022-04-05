ТОП-3 фейковых тем о русских военнослужащих

Не верьте всему, что написано в интернете! Очередная подборка свеженьких фейков по спецоперации на Украине.

Сегодня на сайте войнасфейками рф разоблачили очередную порцию фейков.

1 место

На первом месте новости из серии «российские войска жестоко убили и изнасиловали мирных жителей, а после пошли заниматься мародёрством».

Таких новостей сегодня даже несколько. На фоне событий в Буче, о которых мы писали вчера, сегодня начали писать о том, что российские войска завязывают руки белыми лентами за спиной и расстреливают мирных жителей.

На самом деле на видео запечатлен расстрел пленного экипажа российского БМД под Харьковом. На 7-10 секундах видно, что руки солдата, тело которого показывают, связаны белой лентой. Точно также были связаны руки у гражданских, которых убили в Буче.

Это характерный признак действий националистических батальонов, который они «на автоматизме» применяют везде, — отмечает сайт войнасфейками рф.

Daily Mirror не упустила шанс выдать информацию о том, что, якобы, российские военные изнасиловали и жестоко убили жительницу Украины.

На самом деле, если фото не «отзеркалить», как это сделала редакция, то можно его вполне узнать. Об этой ситуации уже также писали.

Девушку убили боевики «Азова». Об этом, в частности, говорят личные вещи боевиков, которые они оставили рядом с телом убитой.

Ну и куда же без мародерства? Самое интересное, что подобные псевдофакты появляются в прозападных СМИ достаточно часто. Но вот что интересно, на фоне всего этого Зеленский подписывает закон об уголовной ответственности за использование во время военного положения гуманитарной помощи для получения прибыли. Значит есть такие факты? А почему бы их не обнародовать? Но приписывать действия своих преступников русским, видимо, намного приятнее.

2 место

Второе место в ТОП фейков – занимают подрывы. То второй Чернобыль русские чуть не устроили, а сейчас вот, масштабы поменьше, — российские подразделения взорвали цистерну с азотной кислотой в Луганской области в городе Рубежное.

По оперативной информации народной милиции ЛНР, ВСУ готовят Рубежное к сдаче. Об этом в своем телеграм-канале пишет подполковник, представитель ЛНР Андрей Марочко. Цистерну подорвали в цехе завода «Заря», момент подрыва специально спланировали с учетом направления ветра — в сторону освобожденной Кудряшовки. Скорее всего, провокацию готовили долго, чтобы осуществить ее прямо перед отступлением, сообщает сайт войнасфейками рф.

3 место

Ну и на третьем месте – побег западных компаний из России. В этот раз пресс-релиз об уходе, якобы, разместила компания «Ашан». Только релиз о том, что она все-таки приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в Россию, появился на портале украинского представительства компании.

На самом же деле на официальном сайте Auchan последний релиз опубликован 27 марта, где компания заверяет, что продолжит работу в РФ, даже несмотря на изменившиеся рыночные обстоятельства и давление.

Будьте бдительны, верьте только проверенной, официальной информации.