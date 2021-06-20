Топ-5 событий Кировской области за неделю с 14 по 20 июня

1. В областном центре был введён в эксплуатацию и вчера начал принимать пациентов ещё один корпус инфекционной больницы для больных с COVID-19.

Здесь уже проходят лечение пациенты с тяжёлой и крайне тяжёлой степенью тяжести течения коронавируса.

– В корпусе оборудованы мельцеровские боксы на 45 коек. Все они оснащены функциональными кроватями, необходимой следящей дыхательной аппаратурой. Имеется кислородная разводка, поэтому в случае необходимости бокс может стать палатой интенсивной терапии, – сообщила главный врач Олеся Редькина.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, ремонт здания проведен за счёт средств областного бюджета. Масштабная реконструкция Кировской инфекционной клинической больницы стала возможной благодаря инициативе губернатора Игоря Васильева. Причём, это уже второй корпус больничного городка инфекционной больницы, который введён в эксплуатацию после реконструкции за последний год. Ранее был проведён капитальный ремонт аналогичного корпуса, также на 45 мест.

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области:

– На этом наши планы по развитию инфекционной службы не заканчиваются. За счёт средств областного бюджета запланирована реконструкция ещё одного корпуса инфекционной больницы. Здесь разместятся отделение реанимации и интенсивной терапии, лабораторная и диагностическая службы, продолжит работу кабинет компьютерный томографии.

2. Губернатор Игорь Васильев рассказал об итогах пятилетнего развития региона.

О работе за минувшие 5 лет глава региона рассказал на ХХХII-й Конференции Кировского регионального отделения партии «Единая Россия».

Так, существенные качественные изменения произошли в сферах здравоохранения (в 4 раза увеличен парк машин скорой помощи, в 2,5 раза выросло финансирование льготного лекарственного обеспечения, построены 32 новых фельдшерских пункта), образования (24 новых детских сада и 4 тысячи новых мест), в дорожном строительстве. Удалось набрать хорошие темпы по реализации проектов благоустройства территорий: приведено в порядок больше 1000 дворов, парков и скверов, построено 80 новых спортивных и детских площадок. В 10 раз увеличены объёмы капитального ремонта многоквартирных домов.

Важно, что даже на фоне пандемии и общероссийского спада промышленности региону удалось удержать уровень развития экономики.

3. В Слободском отремонтировали 9 улиц в рамках дорожного нацпроекта.

Это – половина от запланированного объёма работ в городе. Всего, как сообщает пресс-центр правительства региона, к концу дорожного сезона в Слободском в нормативное состояние планируется привести 18 участков. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланированы работы и по безопасности дорожного движения: будут обустроены три пешеходных перехода и пешеходный тротуар вдоль улицы Шестаковской. На реализацию дорожного нацпроекта городу предоставлено 122 млн рублей.

Всего в 2021 году в регионе планируется отремонтировать 240 км дорог. Как сообщил председатель правительства области Александр Чурин, к концу дорожного сезона в Кировской городской агломерации доля дорог соответствующих нормативным требованиям увеличится до 72%.

Что касается развития дорожной инфраструктуры всей области, социально важный объект этого года – участок автодороги Опарино – Альмеж, строительство которого завершится осенью.

– Ввод объекта в эксплуатацию обеспечит устойчивую транспортную связь северо-западных районов области (Подосиновский и Лузский районы) между собой, а также с городом Кировом, а в дальнейшем транзитный выход в Архангельскую область, – подчеркнул Александр Чурин.

4. В регионе объявлены первые 100-балльные результаты ЕГЭ.

В Центре оценки качества образования рассказали: по итогам первых экзаменов в Кировской области максимальные 100 баллов удалось набрать 15 выпускникам. По географии высшие баллы получили четверо, по литературе – трое, по химии – 8 учащихся. Это – выпускники школ Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского и Зуевского районов.

– Полученные за экзамен баллы – это результат упорной и вдумчивой учебы наших ребят. Также по итогам первых трех ЕГЭ отличные результаты продемонстрировали почти 200 выпускников, получившие более 81 балла за написание экзаменационной работы, – сообщила министр образования региона Ольга Рысева.

499 аудиторий задействованы в регионе для проведения ЕГЭ. Экзамены проводятся с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

5. Кировскому союзу писателей исполнилось 100 лет.

Торжественная церемония празднования юбилея состоялась в библиотеке имени Герцена.

– За прошедший век кировский союз писателей подарил стране множество великих имен. Вятка была и остаётся землёй, полной талантами, – подчеркнул в ходе мероприятия губернатор Игорь Васильев. – Уверен, что вы и дальше будете продолжать славные традиции вятских писателей, желаю всем на следующие сто лет творческого вдохновения и крепкого здоровья!

Сегодня кировская организация объединяет 56 членов Союза писателей России — прозаиков и поэтов. Главным в их творчестве, как сказал в ходе торжества ведущий прозаик Кировской области Владимир Ситников, остаются, как и сто лет назад, «местная природа и богатая душа жителей, простота провинциального уклада и непоколебимые духовные ценности».