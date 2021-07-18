Топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 12 по 18 июля

1. В регионе по областной программе отремонтировали три моста.

На днях прошла приёмка двух мостов, отремонтированных в рамках областной программы «Развитие транспортной системы». Приёмочная комиссия в составе представителей Дорожного комитета Кировской области, обслуживающей организации и подрядчика оценила выполненные работы на мостах через реки Туречку и Кизерку, расположенных на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны.

На объектах заменены балки пролётов, усилены железобетонные конструкции, проведено устройство шкафных стенок и подферменных площадок, выполнены работы по гидроизоляции, сопряжению моста с насыпью подходов. Полностью заменено дорожное полотно, установлены перильные ограждения. Все работы завершены в срок.

Ещё один мост отремонтирован в Советском районе. Работы велись на мосту через реку Берёзовка, который расположен на 119 км автодороги Киров – Советск – Яранск в Советском районе.

2. Александр Чурин вошёл в число «отличников» во всероссийском рейтинге телеграм-канала «Замгубернатора».

Рейтинг заместителей губернаторов составляется каждый месяц на основе анализа публикаций в СМИ о работе областных администраций. Представители власти в результате делятся на 4 группы, из которых две — лидирующие: «Высшая лига» и «Отличники». Также кто-то может быть включён в «Середняки» и «Аутсайдеры».

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин вошёл в число «отличников» по итогам июня среди вторых лиц регионов, отвечающих за реализацию социально-экономической стратегии.

Напомним, в этом году под руководством Александра Анатольевича была разработана и принята Стратегия социально-экономического развития области до 2035 года.

Основные показатели по реализации нацпроектов выполняются, как сообщил председатель регионального правительства депутатам на пленарном заседании Законодательного собрания.

3. Более 190 тысяч жителей Кировской области завершили вакцинацию от COVID-19.

При этом первый компонент прививки получили более 258,5 тысячи человек.

Вакцина поступает в регионы централизованно через Минздрав России. На днях в регион дополнительно поставлено 4200 дозы вакцины ГамКовидВак («Спутник V»).

Кроме того, направлено 780 доз вакцины Ковивак, которая распределена по прививочным пунктам Кирова и межрайонных центров.

– Основной вакциной, которая применяется для массовой вакцинации от COVID-19, является «Спутник V». Она хорошо зарекомендовала себя как в плане переносимости, так и формировании иммунного ответа, – рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. – Вакцина имеется в достаточном количестве в стационарных и мобильных пунктах. При обращении в прививочный пункт необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

4. Афанасьевский район вошёл в региональный проект по лекарственному обеспечению.

Это позволит пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретать лекарства со скидкой. Так, за препараты отечественного производства пациент заплатит сумму за вычетом 60% от предельной цены выбранного препарата, за импортные – 50%.

– До недавнего времени проект реализовывался в 24 муниципальных образованиях. С июля по поручению главы региона Игоря Васильева в проект включен Афанасьевский район, – сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Как добавил первый зампред, проект высоко востребован среди пациентов. С начала 2021 года данной льготой воспользовались уже 27 тыс. 500 человек. Аптечные организации обслужили более 127 тыс. рецептов.

Андрей Черняев, министр здравоохранения Кировской области:

– С начала года объём субсидий, предоставляемых аптечным организациям – участникам проекта из областного бюджета, составил порядка 30 млн рублей – это та сумма личных средств жителей области, которые они смогли сэкономить на приобретении лекарств, не нарушая предписанного врачом лечения.

5. В регионе за первую половину 2021 года заключено на 42,7% браков больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Министерство юстиции Кировской области подвело итоги работы органов ЗАГС за 1 полугодие 2021 года. Так, за с января по июнь зарегистрировано 3660 браков, что на 42,7% больше, чем было зарегистрировано в первом полугодии 2020 года (2097 браков).

Уровень рождаемости также увеличился: в регионе в первом полугодии этого года появилось на свет 5145 малышей, когда в прошлом году родилось 5074 ребенка.

Самые популярные мужские имена этого года — Артём, Михаил, Александр, Иван, Максим; женские — Анна, Мария, София, Ева, Дарья. Самые редкие имена, которыми назвали своих детей кировчане в 2021 году, — Далимир, Ермолай, Лукиан, Пересвет, Аполлинария, Ванесса, Мелания, Каролина.

1700 браков планируют заключить кировчане летом 2021 года. Год назад за летний период было заключено 1576 браков.

Фото Александра Папырина