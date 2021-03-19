Топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 12 по 19 марта

О грядущем половодье, новом бассейне в «Вересниках» и уборке снега

1. Подготовку к половодью-2021 губернатор Кировской области Игорь Васильев взял на особый контроль.

Снежная зима может привести к сложному прохождению паводкового периода, заявляют в ГУ МЧС России по региону. Спасатели и областные власти вовсю готовятся к оперативному реагированию на различные угрозы, включая подтопления жилых домов, социально значимых и потенциально опасных объектов экономики.

Так, вчера на площадке спортивного комплекса «Вересники» (пер. Средний, 15) были запланированы командно-штабные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный, а также в пожароопасный периоды.

Как ранее подчёркивал глава региона Игорь Васильев, одной из основных задач во время половодья для муниципальных образований «должен стать комплексный подход к исполнению противопаводковых мероприятий на своих территориях».

2. На Кировском биохимзаводе представили первую партию полипептидной антибиотической субстанции.

Она является основой для производства лекарственных препаратов для лечения широкого спектра заболеваний (включая воспаления кожи, стоматита и конъюнктивита, заболеваний уха и горла, воспалений костного мозга и ожогов). Инвестиции в строительство участка для нового производства превысили 500 млн рублей. Первая партия кировской субстанции готова к отгрузке, уже есть и потенциальный заказчик.

С производственным процессом на днях познакомился председатель кировского правительства Александр Чурин, курирующий деятельность регионального министерства промышленности, предпринимательства и торговли. Александр Анатольевич с рабочим визитом посетил площадку Биохимзавода (ООО «Кибих»).

– Большое спасибо всему научному коллективу, который работал над созданием субстанции и всем сотрудникам предприятия. Отрадно, что в Кировской области полностью воспроизведена технология получения отечественного антибиотика, утерянная ранее. Александр Чурин, председатель правительства региона

3. Более 60 земских врачей и фельдшеров пополнят штаты 29 центральных районных больниц Кировской области в 2021 году.

Это должно стать результатом реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая идёт в регионе. Помимо решения кадрового вопроса запланировано большое строительство (более 60-ти объектов), приобретение оборудования (348 единиц) и специального автотранспорта (75 машин для выездной работы с пациентами).

– В рамках национального проекта «Здравоохранение» перед нами стоит масштабная задача по увеличению ожидаемой продолжительности жизни граждан, – напомнил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. – Достижение этой цели без квалифицированных медицинских кадров первичного звена невозможно. И в этом направлении нами ведётся комплексная работа: профориентация школьников, увеличение набора в медицинский колледж и Кировский ГМУ. Эффективным механизмом закрепления кадров на местах станут целевые договоры на обучение.

Приток специалистов в районы поможет обеспечить реализация госпрограмм «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Первый зампред уточнил, что в течение 2021-го учреждения здравоохранения должны усилить за счёт 40 земских докторов и 23 земских фельдшеров.

297 опытных медицинских работников уже приехали в районы области за время действия программ. 117 медицинских работников, включая узкопрофильных специалистов, сделали это за последние 2 года.

4. Представители управляющих компаний отправляют в Госжилинспекцию фотоотчёты об уборке крыш.

Для мартовской погоды характерно чередование оттепелей и заморозков. Из-за этого увеличивается угроза схода снежных масс и наледи с крыш, а также элементов фасадов. Об этом представителям управляющих компаний напомнили в региональной Государственной жилищной компании. Ситуацию поручено держать на контроле, а фотографии и отчёты об убранном снеге и сосульках направлять в ведомство ежедневно, сообщает пресс-центр правительства региона.

Инспекция, в свою очередь, проводит плановые осмотры. За ненадлежащее содержание крыш предусмотрены штрафы от 250 до 300 тысяч рублей. Отметим, что с начала года Госжилинспекция выявила нарушения более чем по 370 многоквартирным домам.

5. В новом бассейне «Вересники» начались тренировки в тестовом режиме.

Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, его первыми посетителями стали воспитанники вятских спортшкол. По словам министра спорта и молодежной политики Анны Альминовой, на базе «Вересников» у детей уже появляется уникальная возможность тренироваться сразу по нескольким видам спорта, получая более высокий уровень подготовки в триатлоне, плавании, современном пятиборье. Сегодня на площадке школы занимаются более 1000 детей от 8 до 18 лет.

Новое здание спорткомплекса включает две чаши бассейна: 6 дорожек по 25 метров и 10 дорожек по 8 метров. Есть система электронного хронометража, а также всё необходимое спортивное оборудование для занятия плаванием. Кстати, смонтированная современная система водоподготовки безопасна даже для младенцев.