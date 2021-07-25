Топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 19 по 25 июля

1. Губернатор Кировской области Игорь Васильев и председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер подписали соглашение, которое позволит модернизировать тепловые сети города Кирово-Чепецка.
По условиям соглашения, «Т Плюс» берёт на себя обязательства по модернизации 19 км муниципальных тепловых сетей. В повышение надёжности теплоснабжения жителей Кирово-Чепецка будет вложено 36 млн рублей.
— Подписание концессионного соглашения — это гарантия того, что у тепловых сетей появляется хороший хозяин. Благодаря соглашению будут существенно увеличены темпы перекладки сетей, причём, работы будут проводиться по современным технологиям. И важно, что работа будет вестись без повышения тарифа на тепло для населения, — отметил глава региона Игорь Васильев.
Напомним, это второе концессионное соглашение, которое подписано в Кировской области с «Т Плюс». Первый договор был заключён в 2019 году и направлен на модернизацию тепловых сетей в Кирове. За два минувших года аварийность на теплосетях Кирова удалось сократить на 37%.
2. Александр Чурин вручил награды лучшим полицейским региона.
Торжественная церемония прошла в рамках заседания коллегии УМВД по региону. В числе тех, кто получил награды из рук председателя правительства Кировской области, — майоры полиции Александр Лаптев и Дмитрий Малыгин. За многолетний труд и высокие показатели они отмечены благодарственными письмами правительства Кировской области.
Александр Анатольевич отметил высокую значимость службы сотрудников полиции.
— Ваш авторитет и профессиональный опыт востребованы в реализации важнейших социальных задач: сотрудники органов внутренних дел, опираясь на лучшие традиции предшествующих поколений, обеспечивают безопасность и сохраняют правовой порядок в обществе, — сказал Александр Чурин.
Кроме этого, приказом министра внутренних дел Российской Федерации за активное содействие органам внутренних дел Александр Чурин удостоен медали МВД России «За вклад в укрепление правопорядка». Начальник УМВД Российской Федерации по Кировской области Константин Селянин поблагодарил Александра Анатольевича за тесное сотрудничество и взаимодействие областного правительства с УМВД России по региону.
3. Новые мобильные пункты вакцинации разворачиваются в Кировской области.
Сделать прививку от коронавируса теперь можно на Набережной Грина и на площадке у торгового центра Jam Moll. Жителей региона вакцинируют в пунктах при городских и районных поликлиниках, по заявкам на ФАПах, в организациях и на предприятиях. Для удобства тех, кто по каким-то причинам не может сделать прививку днём, продолжает работу круглосуточный пункт вакцинации в плановом приёмном покое Кировской городской больницы №5 (на ул. Семашко, 1).
По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, выездная форма вакцинации пользуется популярностью у горожан. По данным регионального минздрава, первый компонент вакцины уже получили 278,5 тыс. жителей региона. Полностью вакцинировались от COVID-19 более 211 тыс. человек.
4. 22 участника представят Кировскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021».
В этом сезоне конкурс разделён на 8 профильных треков. Помимо направлений «Наука» и «Здравоохранение», стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный».
От Кировской области приглашение в финальные испытания получили 22 лидера: 7 – по треку «Бизнес и промышленность», 9 – «Государственное управление», по 2 участника в треках «Здравоохранение» и «Наука», по одному участнику в треках «Информационные технологии» и «Студенты».
5. 29 улиц отремонтировано и принято в городе Кирове по дорожному нацпроекту.
Ещё 9 улиц находятся в завершающей стадии: дорожники ведут устройство обочин, обустраивают съезды. Это участки улиц Физкультурников, Боровая, Володарского и другие.
В настоящее время администрация города ведёт работу по заключению контрактов на объекты за счёт дополнительных средств, выделенных из федерального бюджета. В этом году Киров дополнительно получил 340 млн рублей, за счёт которых планируется отремонтировать еще 27 улиц. Среди социально важных объектов – Студенческий проезд. На состояние дорожного полотна неоднократно обращали внимание местные жители.