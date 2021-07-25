Топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 19 по 25 июля

1. Губернатор Кировской области Игорь Васильев и председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер подписали соглашение, которое позволит модернизировать тепловые сети города Кирово-Чепецка.

По условиям соглашения, «Т Плюс» берёт на себя обязательства по модернизации 19 км муниципальных тепловых сетей. В повышение надёжности теплоснабжения жителей Кирово-Чепецка будет вложено 36 млн рублей.

— Подписание концессионного соглашения — это гарантия того, что у тепловых сетей появляется хороший хозяин. Благодаря соглашению будут существенно увеличены темпы перекладки сетей, причём, работы будут проводиться по современным технологиям. И важно, что работа будет вестись без повышения тарифа на тепло для населения, — отметил глава региона Игорь Васильев.

Напомним, это второе концессионное соглашение, которое подписано в Кировской области с «Т Плюс». Первый договор был заключён в 2019 году и направлен на модернизацию тепловых сетей в Кирове. За два минувших года аварийность на теплосетях Кирова удалось сократить на 37%.

2. Александр Чурин вручил награды лучшим полицейским региона.

Торжественная церемония прошла в рамках заседания коллегии УМВД по региону. В числе тех, кто получил награды из рук председателя правительства Кировской области, — майоры полиции Александр Лаптев и Дмитрий Малыгин. За многолетний труд и высокие показатели они отмечены благодарственными письмами правительства Кировской области.

Александр Анатольевич отметил высокую значимость службы сотрудников полиции.

— Ваш авторитет и профессиональный опыт востребованы в реализации важнейших социальных задач: сотрудники органов внутренних дел, опираясь на лучшие традиции предшествующих поколений, обеспечивают безопасность и сохраняют правовой порядок в обществе, — сказал Александр Чурин.

Кроме этого, приказом министра внутренних дел Российской Федерации за активное содействие органам внутренних дел Александр Чурин удостоен медали МВД России «За вклад в укрепление правопорядка». Начальник УМВД Российской Федерации по Кировской области Константин Селянин поблагодарил Александра Анатольевича за тесное сотрудничество и взаимодействие областного правительства с УМВД России по региону.

3. Новые мобильные пункты вакцинации разворачиваются в Кировской области.

Сделать прививку от коронавируса теперь можно на Набережной Грина и на площадке у торгового центра Jam Moll. Жителей региона вакцинируют в пунктах при городских и районных поликлиниках, по заявкам на ФАПах, в организациях и на предприятиях. Для удобства тех, кто по каким-то причинам не может сделать прививку днём, продолжает работу круглосуточный пункт вакцинации в плановом приёмном покое Кировской городской больницы №5 (на ул. Семашко, 1).

По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, выездная форма вакцинации пользуется популярностью у горожан. По данным регионального минздрава, первый компонент вакцины уже получили 278,5 тыс. жителей региона. Полностью вакцинировались от COVID-19 более 211 тыс. человек.

Где работают мобильные пункты в июле

* Театральная площадь: будние дни с 09:00 до 17:00, выходные дни с 08:00 до 15:00.

* Площадка у цирка (до 30 июля): ежедневно с 13:00 до 20:00.

* ТЦ «Время простора» (ул. Щорса, 95/2, 2 этаж): по 24 июля с 16:00 до 20:00.

* ТЦ «ЭКО ярмарка» (ул. Щорса, 79): по 24 июля с 11:00 до 15:00.

* У входа в ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а): будние дни и суббота с 15:00 до 19:00.

* Площадь Маршала Конева: будние дни и суббота с 15:00 до 19:00.

* Набережная Грина (район Александровского сада, ул. Труда, 1): 23, 28, 29, 30 июля с 16:00 до 20:00.

4. 22 участника представят Кировскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021».

В этом сезоне конкурс разделён на 8 профильных треков. Помимо направлений «Наука» и «Здравоохранение», стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный».

От Кировской области приглашение в финальные испытания получили 22 лидера: 7 – по треку «Бизнес и промышленность», 9 – «Государственное управление», по 2 участника в треках «Здравоохранение» и «Наука», по одному участнику в треках «Информационные технологии» и «Студенты».

3987 человек со всей страны приглашены в очные мероприятия конкурса управленцев «Лидеры России 2021».

5. 29 улиц отремонтировано и принято в городе Кирове по дорожному нацпроекту.

Ещё 9 улиц находятся в завершающей стадии: дорожники ведут устройство обочин, обустраивают съезды. Это участки улиц Физкультурников, Боровая, Володарского и другие.

В настоящее время администрация города ведёт работу по заключению контрактов на объекты за счёт дополнительных средств, выделенных из федерального бюджета. В этом году Киров дополнительно получил 340 млн рублей, за счёт которых планируется отремонтировать еще 27 улиц. Среди социально важных объектов – Студенческий проезд. На состояние дорожного полотна неоднократно обращали внимание местные жители.