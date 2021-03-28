Топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 22 по 28 марта

О вакцине «КовиВак», новых назначениях и детском летнем отдыхе

1. На совещании с президентом страны кировский «Нанолек» подтвердил планы по выпуску вакцины «КовиВак».

В ходе мероприятия президент «Нанолека» Владимир Христенко сообщил Владимиру Путину, что до конца 2021 года завод компании в Кировской области планирует выпустить до 5 млн доз вакцины против коронавируса. В рамках стратегического партнерства с НИИ имени Чумакова компания инвестирует 40 млн рублей в трансфер технологии и масштабирование производства «КовиВак». Производство вакцины начнется уже летом 2021 года.

– Линию, на которой будет производиться вакцина против коронавируса, начали готовить задолго до пандемии. Уже два года с НИИ им. Чумакова мы работаем над выпуском полностью отечественной инактивированной вакцины от полиомиелита. И нам повезло, что производство вакцины «КовиВак» идёт по практически такой же технологии, – проинформировал президент «Нанолек».

2. Владимир Сысолятин назначен и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

Об этом стало известно во вторник. Как напомнил пресс-центр правительства региона, Владимир Сысолятин родился в 1957 году в Котельниче. Владимир Петрович работал трактористом-машинистом в посёлке Свеча, затем – инструктором по вождению сельхозмашин Свечинской средней школы.

В 1981 году окончил высшее Волчанское авиационное училище лётчиков СССР, а десять лет спустя – Нижегородский социально-политический институт. Возглавлял совместное Российско-Американское предприятие «Вятка-Имэкс», был генеральным директором Центральной компании финансово-промышленной группы «Вятка-Лес-Инвест».

Также Владимир Сысолятин был членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, членом Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, членом Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности г. Москвы.

С ноября 2002 года занимал должность заместитель председателя правительства Кировской области. Был зампредом правительства области, курирующим управление лесного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды региона. С октября 2003 стал первым заместителем регионального председателя правительства.

3. Профсоюзные организации Кировской области выбрали нового председателя.

По итогам XXVIII отчётно-выборной Конференции им стал представитель кировской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексей Русских. Выдвижение его кандидатуры поддержал губернатор Кировской области Игорь Васильев. Также единогласным решением делегатов первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов стал членом Совета Профобъединения и образованного Президиума Профобъединения.

94 963 человека — численность профсоюзных организаций региона на начало года. Из них: 64 686 человек работают. 19 736 учатся. Более 10000 на данный момент нигде не работают или находятся на заслуженном отдыхе.

4. В Кировскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19.

Как рассказали в региональном минздраве, 2400 доз прибыли в регион самолётом. После этого препарат распределили по медицинским организациям.

Напомним, массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции стартовала в регионе в феврале. Как сообщил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в рамках прививочной кампании в регионе сформировано 111 пунктов, из которых 39 – мобильных. Они действуют во всех муниципальных образованиях области. При поступлении каждой новой партии вакцина оперативно распределяется по медицинским организациям региона.

Предварительная запись на вакцинацию организована через единый портал государственных услуг, сервис «электронная регистратура» и по единому номеру «122».

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области: – В первую очередь на вакцинацию будут приглашены граждане из «листа ожидания». При поступлении следующих партий вакцины население будет оперативно проинформировано.

5. Детские оздоровительные лагеря откроются в регионе в июне.

В правительстве области обсудили вопросы летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году. Открытие летних лагерей с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки запланировано на начало июня.

Министр образования Кировской области Ольга Рысева рассказала, что летом планируется организовать работу 446 лагерей с дневным пребыванием детей на базе государственных и муниципальных школ и организаций социального обслуживания населения. Здесь в период летней оздоровительной компании отдохнут до 35 тысяч детей. Начало первой смены (продолжительностью 18 дней) намечено на первый день лета. Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием будет организован в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Все образовательные организации не позднее, чем за один месяц до открытия лагеря, направят в Роспотребнадзор уведомление о планируемых сроках смен и количестве детей. При этом принимать детей в лагерь будут при наличии справки о состоянии здоровья ребенка. Она должна будет содержать, в том числе, сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями.