Топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 26 апреля по 2 мая

О «Поезде Победы», подготовке к 625-летию столицы региона и сигналах в приёмную губернатора.

1. В Кирове сделал остановку «Поезд Победы».

Одними из первых посетителей интерактивного музея на колёсах стали губернатор Игорь Васильев и кадеты 4 класса кировской школы №18. Всего в областном центре уникальную экспозицию смогли посетить более 1 тысячи человек.

В нескольких вагонах поезда расположились 150 фигур — людей военного времени в разных ситуациях.

– Великолепно сделана выставка, можно погрузиться в атмосферу военных лет, – отметил губернатор. – Она настраивает всех посетителей на то, что такая трагедия не имеет права повториться ни в истории нашей страны, ни в истории человечества.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Проект «Поезд Победы» позволяет показать масштаб событий Великой Отечественной войны, представить подвиг советского народа, погрузиться в события военных лет, узнать новые факты истории войны и главного события, которое мы будем отмечать уже совсем скоро – Дня Победы.

2. Член Общественной палаты РФ и публицист Мария Бутина заявила о своём участии в предварительном голосовании партии «Единая Россия» от Кировской области.

– Это обдуманное и взвешенное решение, и я понимаю и принимаю всю серьёзную ответственность этого шага, – отметила Мария Валерьевна в ходе пресс-конференции. – Родина помогла мне вырваться из заключения в США, и я чувствую свою потребность помогать своей стране и людям. В рамках моей общественной работы мне удалось побывать во многих регионах нашей страны. Везде меня встречали с теплотой и гостеприимством, но мое сердце отозвалось именно в Кировской области. Здесь я встретила много эрудированных и талантливых людей. Уверена, что смогу быть полезной Кировской области.

Кстати, в ходе визита в регион Мария Бутина также побывала в технопарке «Кванториум»; обсудила с историками, общественниками и неравнодушными горожанами проект по переносу СИЗО с набережной Грина в Кирове.

3. Игорь Селезнёв назначен и.о. министра строительства Кировской области.

Об этом глава региона сообщил на заседании правительства региона.

– Игоря Николаевича мы все хорошо знаем, он возглавлял управление проектной деятельности при правительстве Кировской области. Он имеет большой опыт работы на руководящих должностях, заслужено пользуется уважением коллег, – подчеркнул губернатор. – Хочу пожелать Игорю Николаевичу успехов в работе в новой должности.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, Игорь Селезнев родился в 1972 году в п. Ленинское Шабалинского района. Окончил Вятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности экономика и управление; Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

В конце 1990-х Игорь Николаевич работал советником губернатора, в начале 2000-х – вице-президентом АКБ «Вятка-банк», затем – первым заместителем генерального директора и директором концерна «Вятка-Лес-Инвест». Далее был вице-президентом Вятской торгово-промышленной палаты; возглавлял ряд коммерческих компаний региона. В 2014 году был начальником экономического управления администрации Кирова.

4. В 28 многоквартирных домах Кирова начался капремонт фасадов к 650-летию.

Всего к юбилею планируется привести в порядок фасады более 150 многоквартирных домов. Работы должны быть завершены до 2024 года. В этом году капитальный ремонт затронет более чем 50 домов. Об этом рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский.

– Проведение капитального ремонта фасадов в зимний период было невозможно, поэтому работы начались весной, – рассказал замминистра. – На данный момент идёт ремонт 28 фасадов, по остальным продолжается разработка проектно-сметной документации. Все запланированные на этот год работы должны завершиться осенью.

При ремонте фасадов планируют использовать несколько вариантов технологических решений: вентилируемые фасады, оштукатуривание и покраска. В домах, где планируют ремонтировать фасад путем оштукатуривания, будет использована технология нанесения многослойной штукатурки с армированной прослойкой. Технология позволит повысить качество ремонтных работ и срок их службы.

5. В Кирове начинается строительство участка улицы Сурикова, о котором горожане мечтали целых 30 лет.

Работы пройдут в два этапа. На первом дорожники проложат участок от улицы Некрасова до Красина. На втором — от Красина до Комсомольской.

Общая стоимость работ составит 272 млн рублей. Благодаря проекту «Безопасные качественные дороги» также будут благоустроены прилегающая территория и пешеходная часть, обустроена ливневая канализация, установлены уличное освещение и остановки. Дорога будет четырёхполосной, ширина проезжей части составит 16 метров. Завершить строительство планируется в октябре 2022 года.

На месте стройки на минувшей неделе побывал губернатор Игорь Васильев. Он отметил, что начатые работы — серьёзный и долгожданный проект.