Топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 26 марта по 2 апреля

О закрытии ледовых переправ, новых стадионах и о том, как вятские учёные изучили «загадочную русскую душу»

1. Проректор ВятГУ Екатерина Митягина рассказала Владимиру Путину об успехах самого крупного вуза Кировской области.

В частности, исследователи университета провели масштабное исследование российского национального культурного кода (или, как успели написать многочисленные интернет-порталы, «загадочной русской души»). К работе были подключены представителей других вузов и авторитетные эксперты. О том, с чего всё началось, проректор ВятГУ смогла рассказать Президенту РФ в ходе встречи главы государства с победителями конкурсов, организованных автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей».

– Мы взяли тему счастливого человека, – сообщила Екатерина Владимировна. – Это – человек, у которого всё в гармонии: здоровье, социальная сфера, мировоззренческий культурный код… Согласно результатам нашего исследования Россия может справиться со всеми вызовами: умение противостоять трудностям заложено в нашей ментальности и нашей культуре.

Как заметил в ответ Владимир Путин, это – «чрезвычайно важное заявление, имеющее большое значение для каждого гражданина Российской Федерации».

Екатерина Митягина, в свою очередь, обратила внимание главы государства на необходимость развития региональных вузов.

– Полностью согласен, – ответил Владимир Владимирович. – Мы должны развивать свои вузы, в том числе региональные. Нам нужны кадры на местах.

2. В Министерство просвещения России будут направлены заявки на строительство новых школ в городе Кирове.

Как рассказали в правительстве региона, на федеральные средства планируется построить школу на 1100 мест в микрорайоне Долгушино с физкультурно-оздоровительным комплексом и бассейном, а также школу на 1500 мест в районе Зубаревского леса.

Кроме этого в планах – реконструкция школы № 53 города Кирова. Для увеличения вместимости общеобразовательного учреждения здесь сделают пристрой к зданию.

Строительство образовательных объектов находится на контроле главы региона Игоря Васильева. Кстати, каждый год, начиная с 2018-го, в Кировской области открывается по одной новой современной школе, и в правительстве региона намерены продолжить строительство. 1 сентября 2022 года откроет свои двери для учеников школа в микрорайоне Радужный. Также в конце декабря 2020 года в здании на Менделеева, 1 завершился капитальный ремонт – 1 сентября 2021 года здесь откроется второй корпус школы № 42 на 375 учащихся.

3. Появились подробности о двух физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа, которые построят в нынешнем году в городе Кирове.

Подобные объекты появятся впервые в областном центре, сообщила министр спорта и молодежной политики Анна Альминова на заседании регионального правительства во главе с губернатором Игорем Васильевым.

По сути, это будут многофункциональные стадионы, включающие футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки и вспомогательные зоны, тренажёры, сборно-разборные трибуны на 100 мест (с пространством для хранения спортивного инвентаря). На объектах можно будет заниматься различными видами спорта: футболом, лёгкой атлетикой, воркаутом и другими. Важной особенностью новых объектов станет их круглогодичное функционирование.

Завершение строительства объектов планируется к концу 2021 года. Они появятся вблизи двух городских зон отдыха – парка Победы и парка Дворца творчества – Мемориала.

149,4 млн рублей предусмотрено на реализацию в регионе федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году.

4. Всероссийский фестиваль «Серебряные струны» (6+) может стать ещё одной визитной карточкой региона. Это отметил губернатор Игорь Васильев во время торжественного закрытия мероприятия.

Напомним, что «Серебряные струны» проводится в Кирове с 2011 года. Однако в этом году его впервые удалось вывести на Всероссийский уровень. Масштаб мероприятия вырос благодаря победе автора фестиваля Анастасии Колбинойв грантовом конкурсе Росмолодежи. По словам Анастасии, на сегодня проект «Серебряные струны» уникален, так как в стране до сих пор не было общероссийских конкурсов вокально-инструментального творчества.

– Фестиваль собрал самых талантливых ребят от Владивостока до Москвы от Кирова до южных рубежей страны. Тех, кого объединяет любовь к музыке. Благодарю организаторов фестиваля, создавайте новые произведения и проекты, пробуйте новые жанры, открывайте миру новые имена. А мы в свою очередь постараемся сделать все, чтобы поддерживать вас, – сказал губернатор.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области: – Мы пообщались с организаторами и приняли решение сделать фестиваль одной из визитных карточек региона, ежегодным событием, которое из Всероссийского события может вырасти до Международного.

5. В Кировской области начали закрывать ледовые переправы. Это связано с пришедшим потеплением и обильным таянием снега.

Всего в зимний период действовало семь ледовых переправ: село Вишкиль Котельничкого района, село Сорвижи Арбажского района, пгт Лебяжье Лебяжского района, село Русский Турек, деревня Тюм-тюм, село Цепочкино Уржумского района, а также поселок Затон (город Котельнич). На начало недели продолжали работу только пять из них, четыре уже были закрыты, о чём сообщили запрещающие дорожные знаки и искусственные заграждения.

Напомним, ситуация с прохождением половодья в Кировской области находится на контроле губернатора Игоря Васильева. Граждан просят не выходить на лёд не только в местах, где переправы закрываются, но и на других водоёмах области во избежание несчастных случаев.