Топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 3 по 9 мая

О концерте Гергиева, иконе с частицей мощей Александра Невского и 25-ти вопросах «Диктанта Победы».
1. Губернатор и зампреды правительства написали «Диктант Победы».
Главной площадкой проведения диктанта в Кировской области стал Вятский государственный университет. Поучаствовать в просветительской общественно-патриотической акции сюда пришли губернатор Игорь Васильев, первый зампред Дмитрий Курдюмов и заместитель председателя правительства региона Роман Береснев.
Вместе с первыми лицами области свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили приглашённые военнослужащие, представители общественных организаций, учащиеся школ, студенты, депутаты и партийцы.
Всего «Диктант Победы» писали на 105 площадках во всех муниципальных образованиях Кировской области. В прошлом году площадок было всего 44.
2. Александр Чурин передал митрополиту икону с частицей мощей князя Александра Невского.
Православные жители региона отметили праздник Светлой Пасхи. В Свято-Успенском кафедральном соборе областного центра прошла Пасхальная Великая вечерня, которую возглавит митрополит Вятский и Слободской Марк.
После окончания вечерни с праздником собравшихся поздравил председатель регионального правительства Александр Чурин. Он передал митрополиту подарок – икону святого князя Александра Невского.
– Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Желаю здоровья, счастья, благополучия вашим семьям! И чтобы над нашей головой всегда было чистое небо, – сказал председатель правительства. – Уважаемый Владыка, отрадно, что в этом году мы встречаем праздник Пасхи в год празднования 800-летия со Дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, прошу принять в дар его с частицей мощей.
3. Кировская область занимает четвёртое место в России по объёмам реализации молока.
Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сейчас в области среднесуточный надой молока на одну корову составляет 22,3 кг. Это больше аналогичного периода прошлого года на 0,2 кг.
Удой молока в сутки 22 кг и больше удалось получить сельскохозяйственным организациям 15 районов. В лидерах – кумёнские хозяйства. Их показатель – 27,4 кг в сутки от одной коровы.
Также хорошими показателями могут похвастаться Слободском (24,8 кг), Оричевский (24,2 кг) и Пижанский (23,8 кг) районы.
4. Дмитрий Курдюмов сделал прививку от коронавируса.
Первый заместитель председателя правительства региона прошёл вакцинацию в мобильном пункте на Театральной площади.
– Текущая эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряжённой, – прокомментировал Дмитрий Александрович. – Угроза заболевания коронавирусом остаётся достаточно высокой, поэтому наша задача как можно быстрее сформировать популяционный иммунитет. С этой целью и в майские праздники работают пункты вакцинации в поликлиниках, мобильные прививочные пункты в торговых центрах и на Театральной площади. Вакцина безопасна и уже показала свою эффективность.
Как подчеркнул Дмитрий Курдюмов, сегодня каждый «должен думать не только о своём здоровье, но и о здоровье окружающих».
Как отмечает пресс-центр правительства региона, первый зампред сделал прививку вакциной «Спутник V». Кстати, в конце минувшей недели в Кировскую область поставлена первая партия препарата «ЭпиВакКорона». Она рассчитана на вакцинацию 810 жителей областного центра.
5. Дирижер Валерий Гергиев с симфоническим оркестром Мариинского театра выступил в Кирове.
Концерт состоялся в рамках ХХ Московского Пасхального фестиваля. Билеты были распроданы быстро, за считанные дни. В программе концерта прозвучала мировая и русская классика. Прямая трансляция выступления оркестра была организована на нескольких интернет-площадках региона. Так, слушателями концерта стали жители Кирса, Белой Холуницы и Зуевки, где благодаря нацпроекту «Культура» появились виртуальные концертные залы в детских школах искусств.
Завершилось выступление видеообращением губернатора Кировской области Игоря Васильева, по приглашению которого состоялся визит прославленного музыкального коллектива на Вятку. Игорь Владимирович отметил, что выступление Валерия Гергиева – «настоящий подарок для кировского слушателя» и пожелал маэстро «неиссякаемого вдохновения, творческой энергии новых проектов и благодарных слушателей».
На снимке: активными участниками «Диктанта Победы» в Кирове стали воспитанники «Юнармии».
Фото Александра Папырина