Топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 3 по 9 мая

О концерте Гергиева, иконе с частицей мощей Александра Невского и 25-ти вопросах «Диктанта Победы».

1. Губернатор и зампреды правительства написали «Диктант Победы».

Главной площадкой проведения диктанта в Кировской области стал Вятский государственный университет. Поучаствовать в просветительской общественно-патриотической акции сюда пришли губернатор Игорь Васильев, первый зампред Дмитрий Курдюмов и заместитель председателя правительства региона Роман Береснев.

Вместе с первыми лицами области свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили приглашённые военнослужащие, представители общественных организаций, учащиеся школ, студенты, депутаты и партийцы.

Всего «Диктант Победы» писали на 105 площадках во всех муниципальных образованиях Кировской области. В прошлом году площадок было всего 44.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Очень важно, что такое значимое мероприятие, как «Диктант Победы», с каждым годом набирает обороты по количеству участников. Самое главное для нас – сохранить историческую память, помнить предков, которые ковали Победу… Из Кировской области ушло на фронт более 600 тысяч человек. Многие из них не вернулись. Мы помним историю нашего региона, нашей страны, чтобы больше не допускать подобные трагедии

2. Александр Чурин передал митрополиту икону с частицей мощей князя Александра Невского.

Православные жители региона отметили праздник Светлой Пасхи. В Свято-Успенском кафедральном соборе областного центра прошла Пасхальная Великая вечерня, которую возглавит митрополит Вятский и Слободской Марк.

После окончания вечерни с праздником собравшихся поздравил председатель регионального правительства Александр Чурин. Он передал митрополиту подарок – икону святого князя Александра Невского.

– Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Желаю здоровья, счастья, благополучия вашим семьям! И чтобы над нашей головой всегда было чистое небо, – сказал председатель правительства. – Уважаемый Владыка, отрадно, что в этом году мы встречаем праздник Пасхи в год празднования 800-летия со Дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, прошу принять в дар его с частицей мощей.

3. Кировская область занимает четвёртое место в России по объёмам реализации молока.

Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сейчас в области среднесуточный надой молока на одну корову составляет 22,3 кг. Это больше аналогичного периода прошлого года на 0,2 кг.

Удой молока в сутки 22 кг и больше удалось получить сельскохозяйственным организациям 15 районов. В лидерах – кумёнские хозяйства. Их показатель – 27,4 кг в сутки от одной коровы.

Также хорошими показателями могут похвастаться Слободском (24,8 кг), Оричевский (24,2 кг) и Пижанский (23,8 кг) районы.

2,04 тысячи тонн молока составляет ежедневное валовое производство в регионе.

На 4,2% больше, чем годом ранее, производится молока в области сейчас.

Вятский край занимает:

4-е место в России по объёмам реализации молока.

7-е место по продуктивности.

4. Дмитрий Курдюмов сделал прививку от коронавируса.

Первый заместитель председателя правительства региона прошёл вакцинацию в мобильном пункте на Театральной площади.

– Текущая эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряжённой, – прокомментировал Дмитрий Александрович. – Угроза заболевания коронавирусом остаётся достаточно высокой, поэтому наша задача как можно быстрее сформировать популяционный иммунитет. С этой целью и в майские праздники работают пункты вакцинации в поликлиниках, мобильные прививочные пункты в торговых центрах и на Театральной площади. Вакцина безопасна и уже показала свою эффективность.

Как подчеркнул Дмитрий Курдюмов, сегодня каждый «должен думать не только о своём здоровье, но и о здоровье окружающих».

Как отмечает пресс-центр правительства региона, первый зампред сделал прививку вакциной «Спутник V». Кстати, в конце минувшей недели в Кировскую область поставлена первая партия препарата «ЭпиВакКорона». Она рассчитана на вакцинацию 810 жителей областного центра.

5. Дирижер Валерий Гергиев с симфоническим оркестром Мариинского театра выступил в Кирове.

Концерт состоялся в рамках ХХ Московского Пасхального фестиваля. Билеты были распроданы быстро, за считанные дни. В программе концерта прозвучала мировая и русская классика. Прямая трансляция выступления оркестра была организована на нескольких интернет-площадках региона. Так, слушателями концерта стали жители Кирса, Белой Холуницы и Зуевки, где благодаря нацпроекту «Культура» появились виртуальные концертные залы в детских школах искусств.

Завершилось выступление видеообращением губернатора Кировской области Игоря Васильева, по приглашению которого состоялся визит прославленного музыкального коллектива на Вятку. Игорь Владимирович отметил, что выступление Валерия Гергиева – «настоящий подарок для кировского слушателя» и пожелал маэстро «неиссякаемого вдохновения, творческой энергии новых проектов и благодарных слушателей».

На снимке: активными участниками «Диктанта Победы» в Кирове стали воспитанники «Юнармии».

Фото Александра Папырина