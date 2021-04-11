Топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 5 по 11 апреля

О вакцинации в ЦУМе, половодье и «футбольных» перспективах Вятки.

1. Выездной пункт вакцинации от COVID-19 открылся на четвёртом этаже Кировского ЦУМа

На этой неделе привиться от коронавируса здесь можно было со среды по пятницу (включительно). На следующей неделе работа выездного пункта продолжится – с 14 по 16 апреля (с 10.00 до 17.00).

На месте организована зона регистрации. Кроме того, каждый желающий вакцинироваться проходит предварительный осмотр у врача-терапевта. Здесь же работают медицинские администраторы, которые заносят данные о прохождении вакцинации на портал «Госуслуг».

С работой пункта в минувшую среду познакомился губернатор Игорь Васильев. Он подчеркнул, что «доступность вакцинации – одна из первоочередных задач, которая сегодня стоит перед правительством Кировской области и региональным министерством здравоохранения».

Кстати, по информации первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова, в регион уже поступило свыше 80 тыс. доз вакцины от COVID-19. В ближайшее время в Кировскую область ожидается поставка еще 18 тыс. доз.

Губернатор Игорь Васильев:

– Мы видим, что желание людей защитить своё здоровье и здоровье своих близких большое. Это свидетельствует о том, что люди позитивно относятся к вопросам вакцинации. И благодаря этому мы сможем достаточно быстро сформировать коллективный иммунитет против COVID-19.

2. Кировский Центр медицинской реабилитации завершил работу с коронавирусной инфекцией.

С ноября 2020 года в учреждении был развёрнут инфекционный госпиталь. Как рассказала главный врач Центра медицинской реабилитации Анна Пересторонина, за время работы инфекционного госпиталя лечение от новой коронавирусной инфекции в медучреждении прошли 1603 пациента.

– Сейчас в отделениях проводится дезинфекция, за которой последует взятие смывов с поверхностей на содержание возбудителя коронавирусной инфекции. После получения лабораторного заключения исследований стационар начнёт работу в штатном режиме, – пояснила Анна Пересторонина.

3. В спортивном комплексе «Вересники» завершила работу спецкомиссия, созданная по факту разрушения участка крыши в легкоатлетическом манеже.

По результатам обследования кровли в месте разрушения комиссией принято решение о проведении двух строительных экспертиз. Первая в срок до 11 апреля 2021 года выдаст заключение о степени и причинах разрушения, а также объёмах работ, необходимых для восстановления разрушенной кровли и устранения других последствий обрушения. Вторая назначена для обследования всей кровли легкоатлетического манежа для подтверждения возможности её безопасной эксплуатации. Она завершится через месяц.

Согласно принятому комиссией плану работ в первую очередь будет проведена временная консервация образовавшегося проёма для защиты имущества и строительных конструкций от атмосферных осадков. Ремонтно-восстановительные работы «Газпром Инвестгазификация» начнёт после получения заключений экспертизы. Ориентировочный срок выполнения работ – 3-4 недели.

Согласно проектной и эксплуатационной документации кровля объекта не требует проведения очистки от снега. Несущая способность металлоконструкций, на которые уложена кровля, должна обеспечивать снежную нагрузку, свойственную климатической зоне Кировской области.

По поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева в регионе обследованы кровли всех спортивных объектов. Муниципалитеты оперативно присылали фото– и видеоотчеты о состоянии крыш зданий.

4. Ситуация с половодьем в регионе находится на особом контроле.

По информации кировского ЦГМС, по состоянию на 7 апреля на большинстве рек области сохраняется зимний режим. На реке Вое лёд тает на месте. На Уржумке идёт редкий ледоход.

На большей части рек Кировской области наблюдается подъём уровней воды от 1 до 14 см за сутки. Также продолжается рост уровня на Уржумке и Немде. Здесь, по данным на среду, за сутки вода поднялась до 41 см.

5. Кировская область заключила соглашение с Российским футбольным союзом и министерством спорта РФ о развитии футбола в регионе.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни», утверждённого в целях выполнения указа президента страны Владимира Путина.

– Футбол без преувеличения один из самых популярных и распространённых видов спорта в Кировской области, – прокомментировал это событие губернатор Игорь Васильев. – Особое внимание уделяется развитию детско-юношеского и массового футбола. Так, документ поможет одной из ведущих региональных спортивных школ получить статус Детского футбольного центра и стать ключевым элементом системы подготовки спортрезерва.

Как отметил Игорь Владимирович, в 2024 году итогом работы сможет стать формирование профессиональной команды.

– Общеобразовательные школы, вузы и учреждения среднего профессионального образования смогут принять участие в новых масштабных соревнованиях – школьной и студенческой футбольных лигах, доступных как для юношей, так и для девушек, – сообщил глава региона.

Александр Дяюков, президент Российского футбольного союза:

– В рамках соглашения планируется запуск Школьной футбольной лиги, которая вместе с любительскими турнирами станет частью региональной экосистемы футбола. Будут регулярно проводиться фестивали и мастер-классы с участием известных футболистов.