Топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 5 по 12 марта

О вятских ледолазах-призёрах, ситуации с COVID-19 и «мамах-предпринимателях»

1. Ситуация по COVID-19 в Кировской области на сегодняшний день стабильная. Об этом заявили участники совещания у главного федерального инспектора по региону.

– На сегодняшний день свободный коечный фонд ковидных госпиталей составляет 20%, – подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. – Мы остаёмся в полной готовности, поскольку никто не может сказать, как будет далее развиваться ситуация с заболеваемостью.

При этом Дмитрий Александрович напомнил, что в связи со снижением заболеваемости с января началось возвращение коек в штатную работу. Уже закрыто шесть госпиталей для ковидных больных.

Сегодня в приоритете региональной власти – организация вакцинации населения. По итогам совещания главный федеральный инспектор по Кировской области Григорий Житенёв призвал в случае возникновения дефицита поступающей вакцины для профилактики COVID-19 незамедлительно информировать его об имеющейся проблеме.

48 214 доз вакцины от коронавирусной инфекции уже поступило в регион.

2. 7 миллионов рублей предусмотрели на поддержку социально значимых инициатив в бюджете региона.

Как напомнили в пресс-центре правительства области, в прошлом году по поручению губернатора региона Игоря Васильева был возрождён региональный конкурс на предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям. На его софинансирование в начале 2021-го кировское правительство направило заявку в Фонд президентских грантов.

Как сообщил заместитель председателя правительства Роман Береснев, курирующий деятельность некоммерческих неправительственных организаций в регионе, на прошлой неделе заявка была одобрена.

– До конца апреля мы планируем подать все необходимые документы, а к концу мая заключить с Фондом договор о предоставлении грантов, – пояснил Роман Александрович. – Затем министерство внутренней политики объявит о старте регионального конкурса, на реализацию проектов которого в областном бюджете предусмотрено 7 млн рублей, ещё столько же Кировская область впервые получит благодаря федеральному софинансированию Фонда президентских грантов.

3. Проект по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель» стартовал на Вятке.

Программу уже реализуют в 69 регионах страны. В этом году она впервые пришла в Кировскую область. Заявки на участие подали 60 женщин, из которых участницами проекта стали 35.

Это жительницы Кировской области, которые находятся в декретном отпуске или имеют несовершеннолетних детей. К концу курса участницы «мамы-предприниматели» защитят собственные бизнес-проекты, а обладательница лучшей бизнес-идеи получит грант в размере 100 тыс. рублей от партнеров образовательной программы. Эти средства участница сможет направить на открытие своего дела. Также лучшие проекты получат комплексный пакет услуг от центра «Мой бизнес».

Лариса Агалакова, замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области: – Курс обучения рассчитан на 40 часов. Каждая участница пришла с идеей, которую готова воплотить в жизнь. Здесь нет опытных предпринимателей, только начинающие.

4. Первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Здравоохранение».

Одной из тем обсуждения стало совершенствование лекарственного обеспечения граждан. Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, проект «Доступное лекарство для человека» предусматривает к 2030 году 100%-ное обеспечение нуждающегося населения необходимыми препаратами. Эта работа будет проводиться поэтапно. В 2021-м году идёт формирование Единого регистра льготников с охватом 20 млн граждан. Кроме того, разрабатывается система активного информирования населения о льготных лекарствах, совершенствуются дистанционные механизмы обеспечения безрецептурными препаратами. Всё это в итоге позволит персонализировать лекарственное обеспечение с учётом нуждаемости, а также совершенствовать государственное планирование закупок лекарств, что в конечном итоге позволит повысить удовлетворённость граждан медицинской помощью.

С февраля 2019 года в нашем регионе реализуется уникальный для страны проект лекарственного возмещения. Он охватывает территорию 24 муниципальных образований.

5. Вятские ледолазы вновь вошли в число лидеров Кубка мира.

В течение трёх дней на на территории кировского спорткомплекса «Трамплин» за медали боролись 70 спортсменов из 13 стран мира: Чехии, Венгрии, Ирана, Израиля, Индии, Казахстана, Португалии, Сербии, Швеции, Швейцарии, Украины, Великобритании и России.

Победительницей Кубка мира по ледолазанию-2021 в дисциплине «Трудность» среди женщин стала кировчанка Дарья Глотова. Второе место также завоевала вятская спортсменка МарияТолоконина.

Кроме того, у кировских ледолазов «серебро» (Ирина Дубовцева) и «бронза» в женской номинации «Скорость» (Алёна Власова). Ещё две награды завоевали мужчины: «серебро» в «Трудности» (Илья Курочкин) и «бронзу» в «Скорости» (Владислав Юрлов).

Напомним, что в число организаторов мероприятия вошли Министерство спорта Российской Федерации, а также министерство спорта и молодежной политики нашего региона.

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