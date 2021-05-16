Топ-5 событий в Кировской области за неделю с 10 по 16 мая

«Стопкоронавирус»: полностью прошли вакцинацию более 100 тысяч кировчан.

1. Знаковая цифра: более 100 тысяч жителей региона прошли полный цикл вакцинации от COVID-19.

В майские праздники регион принял очередную и самую крупную за всю прививочную кампанию партию вакцины «Спутник V» в количестве 40 тысяч доз. На этой неделе поступления продолжились

– Сегодня на Аптечный склад доставлена ещё одна партия вакцины объемом 17 600 доз, – сообщил во вторник, 11 мая, министр здравоохранения региона Андрей Черняев. – Таким образом, всего в Кировскую область поставлено свыше 194 000 доз вакцины.

Её приёмка осуществляется в приоритетном порядке: партия оперативно распределяется и доставляется в прививочные пункты.

По данным на начало недели, первым компонентом были привиты более 138 тыс. жителей области. Завершили вакцинацию от COVID-19 более 101 тыс. человек. В масштабах страны это хорошие показатели. В частности, по охвату вакцинацией граждан старшей возрастной категории. Первый компонент вакцины получили более 83 тыс. человек в возрасте от 60 лет. Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли почти 63 тыс. жителей области старшей возрастной категории.

Андрей Черняев, министр здравоохранения Кировской области: – Как врач и организатор здравоохранения, я понимаю всю важность вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Ежегодно я прививаюсь от гриппа и вижу эффективность иммунизации. В этом году мною без раздумий было принято решение сделать прививку от COVID-19. Оба компонента вакцины я перенёс хорошо. Особое внимание на необходимость вакцинации следует обратить гражданам старшей возрастной категории. Именно они входят в основную группу риска по COVID-19.

(страница во «ВКонтакте» «Кировская область»)

2. Губернатор Игорь Васильев поручил проверить безопасность всех общеобразовательных учреждений региона.

Об этом Игорь Владимирович сообщил кировским журналистам, комментируя трагедию в Казани. В столице Татарстана во вторник было совершено жестокое нападение на 175 школу, с большим количеством жертв среди детей и взрослых.

– Мною дано поручение ещё раз проверить все без исключения общеобразовательные учреждения на наличие средств видеонаблюдения и охраны, – сказал Игорь Васильев. – Но самое главное, что хочу сказать, – это всё-таки неравнодушное отношение людей друг к другу. Что я имею в виду? Вот сегодня была опубликована видеозапись, как человек открыто шёл по улицам города в чёрной маске, и никто не обращал на него внимания.

Неравнодушное отношение людей друг к другу, к нашим детям, к нашему будущему, предупреждение таких ситуаций, реагирование на высказывания в социальных сетях должно стать гарантией того, что такое не повторится.

Вообще, конечно, это страшная трагедия, это террористический акт, преступление против самого дорогого, что у нас есть, – против наших детей. И мы должны сделать всё возможное, чтобы у нас этого не произошло.

3. В областном центре начала работу «Школа командиров».

Её участниками стали молодые люди от 14 до 17 лет. Это – самые активные участники «юнармейского» движения из разных районов области.

Председатель правительства Кировской области (и начальник штаба регионального отделения «Юнармии») Александр Чурин приветствовал участников «Школы» в Нововятском районе г. Кирова, который стал местом проведения обучающего семинара.

– Воспитание в детях патриотизма – одна из главных задач «Юнармия», – отметил председатель правительства. – Сейчас движение вбирает в себя те функции, которые раньше несли пионерские организации и комсомол. Нам нужно научиться воспитывать нынешнее поколение так, чтобы ребята росли патриотами, знали историю нашей Родины и нашего края. Чтобы они знали о том, что Родину нужно защищать, за неё нужно стоять, и что патриотическое воспитание неразрывно связано с военно-патриотическим воспитанием. Уверен: в ходе семинара ребята смогут получить необходимые для воспитания настоящих патриотов знания. Думаю, что общение позволит им поделиться друг с другом навыками и опытом, которые пригодятся в дальнейшем.

4. Правительство региона направило в Министерство просвещения РФ заявку на строительство в области 5 детских садов.

В настоящее время уже идёт разработка проектно-сметной документации на строительство в 2022 – 2023 годах в Кирове детсадов общей мощностью 1140 мест. Они должны появиться в микрорайонах Озерки-1, Чистые Пруды и слобода Курочкины. Строительство двух детсадов на средства федерального бюджета запланировано в Урванцево.

Как напомнил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в прошлом году в эксплуатацию введены пять детских садов: в Оричах, Мурашах, Фалёнках, Кирово-Чепецке и Котельниче. Также, благодаря нацпроекту «Демография» в городе Кирове в 2020-м было создано дополнительно 223 бюджетных места в трёх частных детских садах, а также открыт отраслевой детский сад на 200 мест для детей педагогических и медицинских работников.

5. Более 55 тысяч жителей Кировской области уже поучаствовали в голосовании по выбору парков, скверов, набережных и пешеходных зон, которые благоустроят в 2022 году.

Остальные жители региона могут сделать это до 30 мая – либо в интернете на сайте 43.gorodsreda.ru, либо у волонтёров. На начало это недели в числе лидеров отбора в регионе были парк им. Кирова в областном центре (2767 голосов), сквер в Нововятске в районе дома 27 по ул. Советской (2342 голоса) и пешеходная зона в городе Кирсе по ул. Заречной (2004 голоса).

Всего для отбора жителям области доступно более 200 объектов, из них 99 в городе Кирове.