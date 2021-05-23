Топ-5 событий в Кировской области за неделю с 17 по 23 мая

1. В областном центре готовятся к сдаче первые улицы, отремонтированные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожные работы по проекту стартовали в Кировской городской агломерации – в Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском. В столице региона укладка асфальта (или подготовка к ней) сейчас идут на трёх десятках улиц. Календарное лето ещё не началось, а на некоторых участках – по улице Р. Люксембург, Захватаева и Гостиному переулку – ремонты уже завершены и приёмка должна состояться в ближайшее время.

На 80% готовы пять объектов. Это – улицы Базовая, Коммунальная, Техническая, Складская и переулок Базовый.

Как рассказали в правительстве региона, всего в дорожных работах в Кирове задействовано не менее 40 единиц техники (автогрейдеры, асфальтоукладчики, катки, автосамосвалы). По словам председателя правительства Кировской области Александра Чурина, к концу дорожного сезона планируется привести в нормативное состояние более 230 км дорог, для чего уложат более 400 тысяч тонн асфальтобетона.

Эти работы позволят увеличить долю дорог соответствующих нормативным требованиям в Кировской городской агломерации на 3%, до 72%.

2. В образовательных учреждениях региона идут проверки технических средств охраны.

Работу начали по инициативе губернатора Игоря Васильева после недавней трагедии в Казани.

– Как вы знаете, в Республике Татарстан вооруженный 19-летний преступник совершил вопиющее нападение на учеников и преподавателей гимназии города Казани, в результате которого погибли 9 человек, 21 получили ранения. Необходимо срочно выработать дополнительные меры по недопущению подобных случаев, – подчеркнул глава региона в ходе внеочередного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в правительстве региона.

Согласно данным на 11 мая, из 1404 образовательных организаций Кировской области 927 объектов оборудованы «тревожными кнопками». Работы по установке новых продолжаются. Всего в 2021 году «кнопки» установили в 78-ти образовательных учреждениях.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Прошу внимательнее относиться к нашим детям и семьям. Необходимо организовать все от нас зависящие условия, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья школьников и работников образовательных организаций.

3. В Международный день музеев губернатор Игорь Васильев и его подшефный 3 «в» класс школы №26 побывали на выставке, посвящённой князю Александру Невскому.

Ребятам рассказали, что Александр Невский никогда не был на Вятке. Но его вклад в развитие края, как и всей России, переоценить сложно. С именем князя связаны многие уголки Вятки. Например, одно из любимых мест отдыха жителей областной столицы, – Александровский сад.

Украшением губернского города был и, увы, утраченный Александро-Невский собор. О том, каким был самый величественный храм Вятки, современные школьники могли понять, глядя на макет собора, представленный на выставке.

– С ребятами из подшефного класса регулярно посещаем музеи, спортивные мероприятия, встречаемся в классе, готовим совместные проекты, занимаемся исследованиями. Отрадно, что ребята пришли на выставку с багажом знаний об Александре Невском, – отметил Игорь Васильев. – Это и была цель сегодняшней экскурсии – чтобы они знали свой родной край, историю нашей страны, были заинтересованы в том, чтобы сделать её лучше. А наша задача – научить их этому, правильно воспитав.

Подшефный 3 «а» класс первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова, тем временем, посетил Вятский палеонтологический музей. Ребята познакомились с представленной экспозицией и поучаствовали в тематической викторине.

4. Более 150 000 жителей Кировской области прошли первый этап вакцинации от COVID-19.

Как сообщил глава регионального министерства здравоохранения Андрей Черняев, первым компонентом привиты около 151 000 человек. Завершили вакцинацию от COVID-19 более 121 700 человек. Примерно 60% вакцинированных – это граждане в возрасте от 60 лет. Первый компонент вакцины получили почти 90 000 жителей области старшей возрастной категории. Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли более 74 000 человек возрастной категории «60+».

– В настоящее время в медицинских организациях имеется более 44 000 доз вакцины. В ближайшее время мы ожидаем поставку дополнительной партии в 36 000 доз, – отметил министр. Он призвал активнее вакцинироваться людей, входящих в особенно уязвимые группы и тех, кто планирует отправиться на отдых в другие регионы или за границу РФ.

79 прививочных пунктов на базе районных и городских поликлиник региона сейчас работают в области в ежедневном режиме.

5. Жители Вятских Полян высказываются за присвоение городу звания «Город трудовой доблести».

До старта сбора подписей за присвоение Вятским Полянам почётного звания осталось меньше месяца. Сейчас инициатива местных ветеранов, поддержанная главой региона Игорем Васильевым, активно обсуждается. О начале сбора подписей будет объявлено в День России, 12 июня. Кстати, менее года назад аналогичный сбор подписей стартовал за присвоение почётного звания в областном центре. Уже собрано более 112 тыс. подписей.

Фото Александра Папырина