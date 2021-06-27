Топ-5 событий в Кировской области за неделю с 21 по 27 июня

1. Президент России в режиме видеоконференции поздравил выпускников программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, один из которых – председатель правительства Кировской области.

Как отмечают федеральные информационные агентства, эта программа уже успела доказать свою эффективность. Всего обучение здесь прошли более 300 человек, из которых 5 стали федеральными министрами и 39 губернаторами регионов.

– Не сомневаюсь, что ваша целеустремленность, компетенции обязательно будут востребованы, и каждый в дальнейшем сможет достойно себя проявить, как и ваши коллеги из предыдущих потоков, – сказал выпускникам Владимир Путин. – Я желаю вам успешной, плодотворной работы, удачи и достойных результатов во всех ваших проектах и начинаниях. Я рассчитываю на вас не просто как на свой кадровый резерв, а как на новое поколение профессионалов, востребованных в нужных России отраслях производства.

От Кировской области обучение прошёл председатель правительства Александр Чурин. Напомним, к исполнению обязанностей первого заместителя председателя правительства Кировской области, в последующем – председателя регионального правительства – Александр Анатольевич приступил осенью 2017 года. За это время во многих сферах и отраслях произошли серьезные и качественные изменения.

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

– Работа областного правительства сосредоточена на наращивании инвестиционного потенциала, наведении элементарного экономического порядка, планомерном снижении государственного долга, модернизации дорожной инфраструктуры, системы здравоохранения и образования, налаживании системной работы коммунальной сферы.

2. Компания «Уралхим» передала Кировской области 296 квартир для сотрудников бюджетной сферы.

В правительстве региона прошло подписание соглашения о передаче в областную собственность квартир, в которых проживают сотрудники бюджетной сферы: представители здравоохранения, образования и культуры. Подписи под документом поставили губернатор Кировской области Игорь Васильев и замгенерального директора АО «ОХК «Уралхим» Сергей Момцемлидзе.

Речь – о квартирах, ранее входивших в программу «Служебное жильё», но попавших в конкурсную массу в связи с банкротством АО «К.Р.И.К.». Распоряжение о принятии квартир в областную собственность в апреле подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Теперь процесс завершён.

Как сообщил губернатор, подписанию соглашения предшествовала большая и непростая работа. Необходимо было решить немало вопросов юридического и финансового плана.

200 млн рублей составляет общая стоимость служебных квартир, переданных в областную собственность.

3. В Кирове сделал остановку агитационный поезд «Мы – армия страны. Мы – армия народа».

Воинский эшелон состоит из 17 вагонов, в каждом из которых воссоздана атмосфера определённого исторического периода. Экскурсия по поезду начинается с предвоенных лет и продолжается экспозициями, рассказывающими о Великой Отечественной.

Есть здесь и разделы, посвящённые нашему времени. Так, зрители могут осмотреть трофейную военную технику, изъятую у сирийских террористов, и побывать в палате «красной зоны» ковидного госпиталя. Вагон, посвященный теме борьбы военных медиков с COVID-19, называется «Победа над невидимым врагом».

Состав следует через всю страну. Остановки запланированы в 51 городе России. Одними из первых посетителей агитационного поезда в Кирове стали губернатор области Игорь Васильев, первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, члены ветеранских организаций, воспитанники юнармейских отрядов.

4. Губернатор призвал жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности.

– В Кировской области установилась аномальная жара, которая опасна возникновением пожаров. Я обращаюсь к кировчанам с убедительной просьбой строго соблюдать все меры безопасности и осторожного обращения с огнём! – сказал Игорь Васильев.

Ранее в Нолинске произошел пожар в хозяйственных постройках, позже огонь перекинулся на жилые дома. Прибывшие на место пожарные оперативно эвакуировали 50 человек, в результате никто не пострадал. С огнем боролись 45 человек, были задействованы 13 единиц техники. По поручению губернатора Кировской области, всем, чьи квартиры сильно пострадали, предложены варианты временного проживания.

5. В Кировской области разработали рекомендации, позволяющие снизить риски поставки некачественных продуктов питания в бюджетные учреждения.

О них на комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области рассказал и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Владимир Сысолятин. Рекомендации включают обеспечение действенного контроля приёмки товара, контроль оформления ветеринарных документов, обеспечение квалифицированных технических заданий и заключение контрактов на более долгие сроки.

По мнению участников координационного совещания, соблюдение этих рекомендаций позволит существенно снизить риски поставки некачественных продуктов питания в рамках государственных закупок.