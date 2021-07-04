Топ-5 событий в Кировской области за неделю с 28 июня по 4 июля

1. 120 миллионов рублей направят на подготовку школ региона к новому учебному году.

Средства предназначены на выполнение предписаний надзорных органов – здания приведут в соответствие с требованиями безопасности (противопожарной и антитеррористической), а также на ремонты пищеблоков. Как сообщила министр образования региона Ольга Рысева, приёмка всех образовательных учреждений области должна быть завершена к 19 августа.

Кроме того, в области продолжается проведение капитальных ремонтов спортивных залов сельских школ. Они осуществляются в рамках национального проекта «Образование». По программе «Успех каждого ребёнка» на эти цели из федерального бюджета будет выделено около 30,9 млн рублей. Участниками федеральной программы станет 21 образовательное учреждение по всей области.

– Эта работа очень значима, – отметил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. – Обновление материально-технической базы образовательных организаций позволяет приобщать молодежь к спорту, а сами школы становятся культурно-спортивными центрами, где могут проводиться мероприятия не только для учащихся, но и для жителей микрорайона или села.

2. Губернатор Игорь Васильев поручил проводить ремонт тепловых сетей в минимальные сроки.

На прямую линию главы региона, которая состоялась на прошлой неделе, поступило сразу несколько жалоб от жителей на длительное отключение горячей воды. Так, жильцы кировского дома на ул. Маршала Ивана Конева, 7 рассказали, что воды у них нет больше двух недель.

– В каждой такой ситуации, когда сроки отключения воды затягиваются, необходимо разбираться и стараться сократить сроки проводимых работ, – подчеркнул Игорь Васильев.

В областном центре гидравлические испытания тепловых сетей идут полным ходом. Из 388 участков от ТЭЦ и котельных испытано по первому разу около 200, из них 138 участков успешно выдержали испытания. На 58 участках выявлены дефекты, над устранением которых работают бригады центральной ремонтной службы Кировских тепловых сетей и подрядных организаций. Эти участки будут испытываться повышенным давлением повторно.

3. Ремонт областных дорог в Кировской области начали проводить по новым стандартам.

Как рассказали в региональном министерстве транспорта, на ремонтируемых участках дорог Киров – Стрижи – Оричи, Котельнич – Даровской в Котельничском районе и Южный обход города Кирова используются полимерно-битумная стыковочная лента «БРИТ» и щебёночно-мастичный асфальтобетон с максимальным размером зерен 16 (ЩМА-16).

– Применение этих материалов усиливает прочность и износостойкость покрытия, в результате увеличивается срок его службы, – пояснили в ведомстве. – От обычных асфальтовых покрытий ЩМА-16 отличается повышенной упругостью, водостойкостью и морозостойкостью, что актуально для Кировской области. Этот материал был применён в прошлом дорожном сезоне и доказал свою эффективность: дорожное полотно, отремонтированное по этой технологии, лучше сохранило свою целостность.

По словам председателя правительства Кировской области Александра Чурина, на этом работа не останавливается, продолжается изучение новых технологий обустройства дорог, новых видов материалов, которые подойдут по климатическим особенностям Кировской области.

4. Вятские медики помогли мальчику с редким генетическим заболеванием.

В региональном минздраве рассказали о сложной операции, которую выполнили для шестилетнего кировчанина Никиты. Поводом для обращения к медикам стала врождённая патология развития – синдромом Апера, проявляющийся в полном или неполном сращивании пальцев кисти.

Никите было выполнено два оперативных вмешательства. Первое — в феврале, второе — совсем недавно, в июне. Процесс реабилитации займёт около 4 месяцев. Однако уже сейчас маленький пациент, несмотря на гипс, учится пользоваться рукой. Как рассказала мама мальчика, сын пробует играть на телефоне.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии ежегодно специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах получают более 18 000 пациентов. Из них более 6 700 приезжают из других регионов России.

Более 1 500 оперативных вмешательств ежегодно выполняются в детском травматологическом отделении Центра травматологии.

5. Ещё 27400 доз вакцины от COVID-19 поступило в регион.

Очередная партия вакцины «Спутник V» в количестве 20 тыс. доз поступила в Кировскую область в прошлые выходные. В понедельник было доставлено ещё 7 тыс. 400 доз.

– Мы призываем граждан активнее участвовать в прививочной кампании, – обратился к землякам министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. – Особое внимание хотелось бы обратить на необходимость вакцинации среди граждан, работающих в сфере услуг, а также кировчан, которые собираются отправиться в отпуск в курортные регионы. В текущей эпидемиологической обстановке вакцинация должна стать обязательным пунктом подготовки к отпуску. Чтобы прививка была эффективна, курс вакцинации необходимо пройти до отъезда.

— 208 тысяч кировчан получили первый компонент вакцины от COVID-19/ — 167 тысяч жителей области завершили вакцинацию.

На снимке: губернатор поручил проводить ремонты теплосетей в минимальные сроки. Фото Александра Папырина