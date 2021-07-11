Топ-5 событий в Кировской области за неделю с 5 по 11 июля

1. Игорь Васильев поручил подготовить план к 650-летию Кирова.

2024 год станет опорной точкой для масштабных преобразований по всей области, сообщил губернатор в ходе регионального форума «Единой России».

– Считаю, что это значимая дата для всего региона – 650 лет назад началась история нашего края. Каждый житель Кировской области, а не только областной столицы, должен увидеть конкретные изменения – новые дворы, скверы и парки, чистые и отремонтированные улицы, красивые фасады, новые фельдшерские пункты, детские сады и школы, — отметил Игорь Владимирович.

По словам главы региона, для реализации поставленной задачи будет сформирован предметный план по годам и выделено финансирование. При этом работы будут проводиться не в ущерб текущим мероприятиям, а в дополнение к ним, подчеркнул губернатор.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области: – Конечно, мы не должны готовить этот план самостоятельно, опираясь на личное мнение и понимание. Мы будем советоваться с людьми. Предлагаю под эгидой «Единой России» создать общественный оргкомитет 650-летия и включиться в его работу кандидатам и депутатам от партии. К работе оргкомитета присоединятся представители государственных и муниципальных органов, эксперты, все неравнодушные жители области.

2. В число лидеров по темпу вакцинации в регионе вышли Свечинский, Унинский и Арбажский районы.

В период отпусков жители Кировской области стали активнее участвовать в вакцинации. Как рассказали в региональном минздраве, количество желающих сделать прививку от COVID-19 достигает 4000 человек в сутки.

– Мы ежедневно анализируем ход прививочной кампании в каждом районе, контролируем запасы вакцины и в случае необходимости перераспределяем её. На сегодняшний день в число лидеров по темпу вакцинации входят Свечинский, Унинский и Арбажский районы, – сообщил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

15600 доз вакцины поступило в регион на днях. Она распределена по всем прививочным пунктам региона.

3. Объём отгруженных товаров по основным видам обрабатывающих производств региона вырос на 20,8 млрд рублей.

По данным Кировстата, темп роста индекса обрабатывающего производства Кировской области за январь-май 2021 года составил 112,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

— Наибольший рост индекса промышленного производства в обрабатывающем секторе наблюдается в выпуске лекарственных средств и материалов для медицинских целей — 160,7%, — прокомментировали в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. — Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования составило — 157,5%, мебели — 144%, одежды — 137,3%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — 132,3%.

Производство прочих готовых изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло – на 27,6%, резиновых и пластмассовых изделий на 25,3%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели увеличилась на 11,4%, производство кожи и изделий из кожи на 10,5%, текстильных изделий на 10,3%, пищевых продуктов на 6,2%.

4. В Кирове начал работу Региональный центр компетенций.

При его поддержке предприятия региона смогут получать бесплатную квалифицированную помощь экспертов по внедрению новых технологий. В результате в компаниях должна вырасти производительность труда и сократиться количество потерь в производственных процессах. Кроме того, в работу должны быть внедрены инструменты бережливого производства.

— Рост производительности труда — это основа обеспечения опережающих темпов экономического развития территории. Региональный центр компетенций станет тем специализированным институтом, где будут сосредоточены высококвалифицированные кадры по реализации задач национального проекта на предприятиях региона, – отметил и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Владимир Сысолятин.

5. Регион дополнительно получит из федерального бюджета 350 млн рублей на ремонт дорог.

Правительство РФ дополнительно выделило регионам 30 млрд рублей на ремонт дорожной сети. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства поступят в 84 региона РФ. В их числе — и Кировская область. Региону рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» предусмотрено 350 млн рублей.

— Мы ежегодно увеличиваем финансирование на приведение дорог региона в нормативное состояние, в том числе используем и федеральные инструменты, — прокомментировал новость губернатор Игорь Васильев. — Благодаря продуктивной работе с федеральным центром Кировская область уже второй раз за этот год получает дополнительные средства на ремонт дорог. В ходе «Прямой линии» президент страны Владимир Путин обозначил, что необходимо усилить работу по приведению региональных дорог в нормативное состояние. Поэтому 350 млн рублей планируем направить на ремонт региональных дорог. В ближайшее время будут определены объекты.

На снимке: обновление фасадов пройдёт к 650-летию города Кирова не только в столице региона, но и в области.

Фото Александра Папырина