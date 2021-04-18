Топ-5 событий за неделю в Кирове и Кировской области с 12 по 18 по апреля

О новостях половодья, очередной партии вакцины и дорогах для внутреннего туризма.

1. В начале недели в регион поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции – 18 тыс. 600 доз.

Поставки осуществляются централизованно через министерство здравоохранения России. Столичное ведомство определяет объёмы партий препарата, которые должны быть направлены в каждый субъект. Чем выше темпы вакцинации, тем больший объём могут получить отдельно взятые край или область.

Что касается нашего региона, то, как сообщил в начале недели глава министерства здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, в регионе первым компонентом вакцины «Спутник V» уже были привиты более 94 тыс. жителей. Из них 50 тыс. – граждане старше 60 лет. Полный цикл вакцинации прошли более 46 тыс. человек.

– Темпы вакцинации в регионе значительно увеличены и доходят до 5 тысяч доз в сутки. Активно проводится работа по вакцинации в областном центре и в выходные, – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

2. Губернатор Игорь Васильев открыл региональную патриотическую акцию «Маршрут памяти».

Глава региона отметил, что мероприятия в рамках проекта очень важны, особенно сегодня.

– Сейчас некоторые пытаются фальсифицировать историю, вымыть память о героях, снести памятники воинам. И очень важно сохранить истину о событиях Великой Отечественной воны, чтобы будущие поколения никогда не допустили повторения подобной трагедии, – подчеркнул Игорь Владимирович.

Второй этап региональной патриотической акции «Маршрут памяти» стартовал в посёлке Вахруши. На открывшейся здесь передвижной выставке представлены старинные фотографии, оружие времён Великой Отечественной, другие уникальные экспонаты, найденные во время поисковых экспедиций.

Анна Альминова, министр спорта и молодёжной политики Кировской области:

– Особенность акции «Маршрут памяти» в её интерактивности: молодёжь буквально погружается в историю 1941-1945 годов с помощью современных технологий и знакомства с предметами военной эпохи.

3. Трассы, ведущие к туристическим объектам региона, отремонтируют в 2021 году.

Всего по проекту «Безопасные качественные дороги» в стране планируется привести в порядок более 300 трасс, ведущих к уголкам, которые интересны своей историей и природой.

Как сообщили в пресс-центре правительства региона, на Вятке запланированы работы на 11 таких дорогах, по которым активно перемещаются путешественники. Так, запланировано приведение в нормативное состояние трассы Киров – Советск – Яранск по направлению к Троицкой церкви в Яранске, Лежнинскому озеру в Пижанском районе и государственному природному заказнику «Пижемский» в Советском районе.

5,7 км отремонтируют на автомобильной дороге Киров – Стрижи – Оричи. Это часть маршрута к селу Истобенск Оричевского района, где проходит межрегиональный праздник «Истобенский огурец».

Дорожные работы пройдут и на дорогах, которые ведут к озеру Шайтан, в Кильмезь (здесь ежегодно проводят фестиваль «Вятский лапоть»), в село Рябово Зуевского района (родовое гнездо художников Васнецовых) и заповедник «Нургуш».

Ремонты охватят город Киров и сразу несколько районов: Кирово-Чепецкий, Оричевский, Пижанский Верхошижемский, Советский. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 28 км.

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

– В 2021 году планируется отремонтировать в регионе более 230 км автодорог. В настоящее время уже начались первые подготовительные работы по строительству участка улицы Сурикова в городе Кирове.

4. На время половодья в шести муниципалитетах Кировской области ограничили движение по низководным деревянным мостам.

Среда стала самым тёплым днём недели в Кировской области – температура воздуха поднялась до +18 градусов. Снег начал таять ещё активнее, хотя на большинстве рек области пока сохраняется зимний режим: ледостав с полыньями и закраинами, вода на льду. По прогнозам, во время предстоящего половодья от традиционных путей сообщения в регионе могут быть отрезаны до 107 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях.

На этой неделе движение уже было закрыто по шести низководным деревянным мостам в Зуевском, Кикнурском, Кильмезском, Нолинском, Советском районах, а также в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк».

При этом все населённые пункты обеспечены предметами первой необходимости, продуктами питания и лекарствами. Для населения и экстренных служб организованы места переправ.

5. Кировская область заняла 24 место в России по вовлечённости граждан в малый бизнес.

РИА «Новости» составило рейтинг регионов-2021 по вовлечённости граждан в малый бизнес. Лидерами списка стали Санкт-Петербург, Новосибирская и Калининградская области. Здесь на долю сотрудников малых и средних предприятий приходится более 23% численности рабочей силы.

Кировская область в рейтинге заняла 24 место из 85 регионов. В вятском малом бизнесе заняты 15,5% от трудоспособного населения региона или свыше 99 тыс. человек (данные за январь-декабрь 2020 года). Немаловажно, что при составлении рейтинга использовались данные по среднесписочной численности работников без внешних совместителей только Впрочем, пандемия COVID-19 повлияла на динамику граждан, занятых в малом и среднем бизнесе. Численность сотрудников малого и среднего бизнеса у ряда регионов снизилась на 20% (Например, в Хабаравском крае, Калмыкии и других регионов). В Кировской области этот показатель сократился всего на 4,9%.