Топ-5 событий за неделю в Кирове и Кировской области со 2 по 8 августа

1. Губернатор Игорь Васильев провёл заседание оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции.

Как сообщил в ходе мероприятия глава региона, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в области по-прежнему остаётся непростой, сохраняется тенденция к снижению возраста госпитализированных.

– В этой ситуации вопрос вакцинации выходит на первое место. Только прививка может если не полностью защитить человека от вируса, то уберечь его от тяжёлых осложнений, – подчеркнул Игорь Владимирович.

Пока темпы вакцинации в районах области серьёзно отличаются. Низкие показатели – в Вятскополянском и Верхошижемском районах. Высокие – в Свечинском и Унинском, где организована разъяснительная работа с жителями. Этот опыт, по мнению губернатора, необходимо взять на вооружение всем.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Чтобы справиться с коронавирусной инфекцией, нет иного пути, кроме вакцинации. Именно такую рекомендацию даёт Всемирная организация здравоохранения, по этому пути идут все страны. Опыт стран, которые успешно справляются с инфекцией, связан именно с вакцинацией.

2. Для жителей региона с сердечно-сосудистыми заболеваниями расширяется программа льготного лекарственного обеспечения.

Правительством Российской Федерации принято решение о расширении программы льготного лекарственного обеспечения, действующей для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, до двух лет. В перечень препаратов для граждан, вставших на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 года, входит более 20 лекарственных наименований.

Пресс-центр правительства региона напоминает: в Кировской области для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями также реализуется региональный проект по лекарственному обеспечению. В 25 муниципалитетах жители с болезнями системы кровообращения могут приобрести лекарства за половину их цены.

– Мы уже видим результаты: на треть сократилось число вызовов скорой помощи и частота госпитализаций, на четверть – смертность. В плане – распространить эту практику на всю область, – сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

3. Игорь Васильев и известный врач Олег Абакумов ответили на вопросы вятских блогеров о коронавирусе и вакцинации.

Известный врач и блогер Олег Абакумов выступил в режиме видеосвязи в правительстве Кировской области. Спикер ответил на вопросы блогеров и их подписчиков. В частности, врач рассказал, как восстанавливать организм после болезни: «Много спать, заниматься спортом, добавить в рацион зелень, отказаться от никотина, алкоголя, сауны и бани».

Отметим, что Олег Абакумов – врач-терапевт, пульмонолог, который уже полтора года работает с коронавирусом. Медик написал книгу о болезни и активно рассказывает о результатах своих наблюдений на странице в Инстаграм. При этом, Абакумов всегда напоминает о важности прививки от COVID-19.

– Помните, что организму гораздо проще перенести вакцинацию, чем получать в огромных количествах препараты, которые назначают при лечении коронавируса в стационаре, – отметил Олег.

4. В Кировской области утверждён план-график догазификации.

В документе – 19628 домовладений в 282 газифицированных населённых пунктах региона, которые все ещё не подключены к сетям. План разрабатывался на основе инвентаризации списка домов, предварительных заявок от граждан на догазификацию, а также оценки технической возможности.

Работы в Кировской области по перечню начнутся в этом году. Приём заявок от населения на догазификацию продолжается. Подать их можно лично, обратившись в администрацию муниципального образования, или через сайт АО «Газпром газораспределение Киров». В ближайшее время будет доступна возможность использования для этого портала Госуслуг, МФЦ или единого портала единого оператора газификации.

5. В регионе открыли ещё одну современную модельную библиотеку. Она начала работу в посёлке Ленинская Искра Котельничского района.

– Одно из приоритетных направлений работы правительства области – это развитие сферы культуры, особенно в сельской местности, – подчеркнул губернатор Игорь Васильев по видеосвязи во время торжественного открытия. – За последние пять лет мы отремонтировали по всему региону 69 домов культуры, открыли в районах 15 современных кинозалов и 6 модельных библиотек. И эта работа, безусловно, будет продолжена. Библиотека в поселке Ленинская Искра стала седьмой в Кировской области, прошедшей модернизацию по модельному стандарту. Такие библиотеки в других районах уже стали центром притяжения для сельских жителей.

Модельная библиотека создана на базе Искровской сельской библиотеки Биртяевского сельского поселения Котельничского района в рамках нацпроекта «Культура».

Библиотека получила 5 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства здесь провели ремонт, заменили мебель, закупили книги, как в бумажном, так и в электронном виде. Кроме того, читателям библиотеки, и что особенно важно, детям предоставлены новые возможности для творческого и интеллектуального развития.