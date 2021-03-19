Топ-5 советов, которые помогут восстановить режим сна

Переход на удаленную работу для многих россиян обернулся сбоем привычного режима сна и бодрствования. Ложиться попозже, а вставать пораньше – почему бы и нет? Однако сознательно нарушать режим сна все-таки не стоит, пишет «Волга-Медиа.ру».

По мнению специалистов, смена режима может привести к нарушению циркадных ритмов. Это негативно сказывается на всех системах организма.

Страдает психика и физиология. Нарушается работа пищеварительной системы. Начинает сбоить эндокринная система, которой приходится активизировать выработку гормонов по ночам.

Это приводит к нарушению качества сна и обмена веществ, а также чревато риском развития депрессии и всевозможных психических расстройств. Безусловно, страдает и иммунитет.

Чтобы все исправить, нужно лишь восстановить качественный сон по графику. Сделать это помогут 5 рекомендаций.

1.Не бойтесь света.

Если вы встаете слишком рано, и на улице еще темно, зажгите побольше ламп. Свет поможет вам взбодриться.

2. Займитесь спортом.

Или хотя бы делайте зарядку. Двигательная активность поможет потратить «лишнюю» энергию, и вы определенно будете лучше спать.

3. Употребляйте меньше кофеина.

Постарайтесь не пить кофе и крепкий чай после обеда. Они вполне могут оказаться источником проблем со сном.

4. Выключайте свет раньше.

Откажитесь от источников искусственного света за час до того, как ляжете спать. К искусственному освещению относятся не только лампы, но и телефон, и телевизоры и другие гаджеты со светящимися экранами.

5. Спите днем.

Если у вас есть возможность, не отказывайтесь от «тихого часа». Постарайтесь найти полчаса для того, чтобы вздремнуть. Но не забудьте завести будильник.

Одной из причин нарушения режима сна может быть повышенная тревожность. Выяснить, не страдаете ли вы ей, можно будет в мобильном центре здоровья, который начал работать в Кирове с сегодняшнего дня.

Фото: pitanieives.ru