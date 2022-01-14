Тотальную куаркодизацию россиян опять отложили

Правительство РФ отозвало с рассмотрения Госдумой во втором чтении законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Вице-премьер России Татьяна Голикова в видеообращении пояснила, что он готовился как ответ на распространение штамма дельта. Однако заболеваемость резко пошла в рост: на сегодня уже 23820 случаев, что связывают с появлением штамма омикрон в стране. А значит, это новые вызовы и ситуация высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации, пояснила Голикова.
Информацию о том, что законопроект снят с рассмотрения, подтвердил и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Предполагалось, что во втором чтении будут внесены поправки, по которым с 1 февраля граждане смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест; Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификатов для граждан, получивших медотвод от прививки; военные или приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.
Что на данный момент известно об омикроне:
- он почти втрое заразнее дельты;
- чаще дельты приводит к инфицированию дома;
- имеет короткий (в среднем три дня) инкубационный период;
- поражает более молодых людей: если в случае с дельтой средний возраст 38 лет, то здесь – менее 31;
- однако риск попадания в отделение экстренной помощи у больных в 1,5 раза меньше, чем с дельтой. Только 0,6% больных нуждаются в госпитализации.