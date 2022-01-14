Тотальную куаркодизацию россиян опять отложили

Правительство РФ отозвало с рассмотрения Госдумой во втором чтении законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Вице-премьер России Татьяна Голикова в видеообращении пояснила, что он готовился как ответ на распространение штамма дельта. Однако заболеваемость резко пошла в рост: на сегодня уже 23820 случаев, что связывают с появлением штамма омикрон в стране. А значит, это новые вызовы и ситуация высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации, пояснила Голикова.

Информацию о том, что законопроект снят с рассмотрения, подтвердил и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Предполагалось, что во втором чтении будут внесены поправки, по которым с 1 февраля граждане смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест; Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификатов для граждан, получивших медотвод от прививки; военные или приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

Что на данный момент известно об омикроне: