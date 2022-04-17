Трагедия в Неме: глава района рассказал о пострадавшей семье

Как мы сообщали ранее, вчера вечером в поселке Нема произошло страшное событие.

По версии следствия, 16-летний сводный брат девочек 4 и 7 лет убил ножом первую и ранил вторую, пока родители отсутствовали. Сам сбежал и был задержан сегодня рано утром. Причины произошедшего выясняются.

«Кировская правда» обратилась к главе Немского района Николаю Малышеву с просьбой уточнить информацию о семье, в которой произошла трагедия. Он рассказал следующее:

— Семья благополучная, нигде не состояла на учёте. Мать заведует вопросами социальной сферы в администрации района, отчим подростка – сотрудник МЧС. Отношения между ними всегда казались хорошими, парень водился с девочками, заботился. В школе его считали уравновешенным, отзывчивым и компанейским, то же впечатление оставил в Нолинском колледже, за ним не замечали склонности к агрессии. Весь день семья была вместе, ничего не предвещало беды, родители не понимают, как такое могло произойти.

Сейчас причины неадекватной реакции подростка и обстоятельства преступления выясняют сотрудники Следственного комитета и полиции.