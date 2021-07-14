Тракторист, которого замотало в стог сена, скончался в больнице

Усилия врачей были напрасными, мужчина получил слишком серьезные травмы.

В следственном комитете региона сообщили, что началась доследственная проверка по факту гибели тракториста.

Напомним, мы писали, что во время проведения работ по уборке сена один из мужчин, трудившихся в поле, уснул на скошенном сене. Коллега не заметил крепко спящего напарника и замотал его в стог. При этом 54-летний пострадавший получил множественные повреждения: перелом рёбер, которые пробили лёгкое, множественные порезы и ушибы на лице.

Его срочно на вертолете доставили в центр травматологии, где врачи боролись за его жизнь. Но на следующий день после ЧП тракторист скончался.

Сейчас следственный комитет выясняет все обстоятельства случившейся трагедии, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Кировской области мужчина разбил поленом автомобиль скорой помощи.

Фото: psyinternat.ru