Трансляции марафона «Новые горизонты» собрали 70 млн просмотров за два дня

В Федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты» знаниями и опытом делятся более 200 лекторов и наставников — выдающихся государственных и общественных деятелей, лидеров бизнеса, науки, культуры, спорта.

— Сегодня как никогда важна роль системных знаний и информации, полученной из достоверных источников, — отмечает председатель правления кировского отделения «Знания» Наталья Шедько. — Такими источниками должны стать лекторы общества «Знание», объединенные в единое сообщество и разъясняющие людям те или иные события и процессы, происходящие в поле интересов человека. В 80-х годах прошлого века кировское общество «Знание» охватывало просветительскими встречами до 12 миллионов человек в год. Люди с интересом слушали лекторов «Знания» по вопросам достижений в области науки и образовании, разъяснения событий и фактов текущей внутренней и внешней политики. И здорово, что сегодня эта работа возрождается!

В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, заместители Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр транспорта РФ Виталий Савельев, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Также на марафоне выступили Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и многие другие.

Участники обсуждали темы патриотизма, добровольчества, рассуждали о финансовом суверенитете страны, достижениях транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, говорили о развитии онлайн-торговли, импортозамещения, вызовах и трендах мировой экономики.

По словам организаторов ярким событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11-х классов и 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. Игры организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

С программой марафона можно ознакомиться на сайте мероприятия marathon.znanierussia.ru.

Онлайн-трансляции с площадок марафона могут увидеть все желающие на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.

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