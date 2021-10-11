Транспортную карту можно пополнять через мобильный телефон

Для этого создано специальное приложение. Оно уже доступно для скачивания.

В правительстве Кировской области рассказали, что теперь владельцам транспортных карт станет легче пополнять счёт. Это можно будет сделать в любом месте. Даже не выходя из дома.

Для этого разработано специальное приложение Екарта 43. Пользуясь им, можно пополнить транспортные карты с разными тарифными планами. Без проблем положить деньги сразу на несколько транспортных карт за один раз. Это удобно, если семья большая и у каждого есть личная карта.

Ещё один плюс — в приложении будет храниться история пополнения. Там же можно проверить транспортный ресурс носителя.

Чтобы зарегистрироваться в мобильном приложении Екарта 43, необходимо указать телефон и адрес электронной почты. На почту и будут приходить чеки об оплате.

Фото: vk.com/kirovreg43