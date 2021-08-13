«Транспортный вопрос»: в регионе формируется программа по обновлению транспорта

Ситуация с общественным транспортом в районах — на контроле правительства области.

Не секрет, что проблемы с перевозкой пассажиров сегодня знакомы практически каждому району области. В ряде райцентров не осталось муниципальных автотранспортных предприятий. И даже частники, работающие по договорам на муниципальных маршрутах, отказываются от обслуживания направлений в связи с убыточностью и низким пассажиропотоком. А автобусы между населёнными пунктами должны курсировать, причём по оптимальному для жителей расписанию.

Председатель регионального правительства Александр Чурин встретился с главой города Вятские Поляны Валерием Машкиным, обратившимся за поддержкой к региональному правительству.

— У нас есть подписанный до конца сентября этого года с ОАО «Вятскополянская автоколонна 1322» контракт на сумму 600 тысяч рублей. Согласно контракту, ежемесячно пассажироперевозчик получает по 100 тысяч руб. На днях городской думой было принято решение о выделении дополнительной субсидии в размере 1 миллиона рублей на погашение имеющегося у предприятия долга. Что касается износа автопарка, то он действительно достаточно высокий, как, наверное, на большинстве, если не на всех предприятиях области, занимающихся пассажироперевозками. Из новых — только две ГАЗели, а автобусы ПАЗ старые, – рассказал председателю правительства Валерий Машкин. Город нуждается в новой технике и финансовой поддержке на осуществление пассажирских перевозок. – Проблема, к сожалению, характерна для многих автотранспортных предприятий, — отметил Александр Чурин. — На регулярных маршрутах в Кировской области работают более 1 тысячи транспортных средств, при этом износ парка автобусов превышает 85%, парка троллейбусов — 89%. По поручению главы региона Игоря Васильева мы формируем программу по обновлению общественного транспорта. Средства на модернизацию транспорта будут выделены из областного бюджета. Часть техники планируется направить в районы, в том числе Вятскополянский.

Обозначили на встрече и проблемы района в целом. Суть вопроса в том, что автотранспортное предприятие ООО «Краснополянская автоколонна» почти три месяца (с мая по июль 2021 года) не выплачивало зарплату сотрудникам. В результате долг предприятия перед работниками составил 500 тысяч рублей. Район пошёл навстречу АТП, с 2006 года оказывающему услуги по перевозке пассажиров по Вятскополянскому району, и помог ликвидировать задолженность. Однако, положение дел в АТП очень тяжелое — маршруты убыточны, парк техники изношен.

Как стало известно, в бюджете региона на 2021 год предусмотрены расходы на господдержку предприятий автотранспорта в размере 61,4 млн рублей, средства направляются на возмещение льготного проезда.