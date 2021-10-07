Трасса Киров — Кирово-Чепецк встала в огромной пробке

По словам очевидцев, там пробка из 200 машин. Проезд осуществляется только по одной полосе.

Жители Кирова, которые работают в Кирово-Чепецке, и жители Чепецка, работающие в областном центре, ещё не скоро доберутся домой. На трассе Киров — Кирово-Чепецк огромная пробка. Движение встало из-за аварии с участием 6 автомобилей.

ДТП произошло еще днём, однако, до сих пор на месте работает техника, сотрудники Госавтоинспекции. А движение открыто только по одной полосе.

По словам очевидцев, затор растянулся на километры.

— В нём не меньше 200 автомобилей. Стоим на месте минут 40 уже, — поделился автомобилист Даниил.

Фото предоставлено читателями «Кировской правды»