Трех жителей Кировской области осудили за экстремистскую деятельность

Вынесен приговор в отношении трёх жителей Кировской области. Они обвинялись по ст. УК «Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

В 2017-2019 гг граждане, являясь последователями запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы в гор. Кирове», проводили встречи с богослужениями. На них распространялась религиозная литература, в т.ч. экстремистского содержания, пропагандировались преимущества учения Свидетелей Иеговы перед другими, отказ от медицинского вмешательства и др.

Кроме того, с участников встреч подсудимые собрали деньги (в общей сложности 119 тыс. рублей) под видом пожертвований — для финансирования экстремистской и проповеднической деятельности.

Суд, признав их виновными, назначил назначил наказание в виде штрафа от 200 до 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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