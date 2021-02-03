Тренера кировских хоккеистов оштрафовали и отстранили

Инцидент, закончившийся столь печально, произошел в Кирове 17 января. Во время матча «Родины» с местным «Ак Барсом» Денис Половников позволил себе непарламентские высказывания в адрес судей.

По итогам рассмотрения материалов Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом решил наказать тренера кировской команды. Половникова дисквалифицировали на 1,5 года. Также тренеру выписали штраф — 250 тысяч рублей. Дисквалификация начинается уже в этом сезоне.

Напомним, что Денис Половников пришел в «Родину» в декабре 2019 года. Он занял место Игоря Загоскина, который тренировал кировских хоккеистов больше 10 лет.

Ранее мы писали, что губернатор Игорь Васильев посетил первый матч «Родины» после снятия ограничений.

Фото: rusbandy.ru