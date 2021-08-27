Тренеров из Кирово-Чепецка наградили Почетной грамотой правительства области

Губернатор Игорь Васильев подписал распоряжение о награждении Почётной грамотой правительства Кировской области.

Её получили тренеры спортивной школы олимпийского резерва №1 Кирово-Чепецка Николай и Татьяна Елькины.

Оны награждены за подготовку команды — победителя Суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».

Соревнования прошли в июле на «Олимп-Арене» в Кирово-Чепецке. В решающем матче местные баскетболисты победили соперников из Санкт-Петербурга. Капитан команды Максим Петренко указом губернатора награждён почётным знаком «Надежда Кировской области».