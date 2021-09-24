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Трое кировчан получили срок за создание экстремистского сообщества

Юлия Зорина Новости, Происшествия

Трое жителей Кировской области были осуждены за создание экстремистского сообщества. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в Малмыжском районе. В ходе следствия было установлено, что в 2018 году 17-летний местный житель создал и возглавил сообщество, пропагандирующее идеи национал-социализма. К «лидеру» присоединились двое ровесников, разделяющих его взгляды.

Несовершеннолетние «наци» собирались вместе, читали экстремистские книги и планировали преступления. За время существования группы ее участники избили 5 человек по мотивам национальной ненависти и за употребление алкоголя. Один из молодых людей также призывал к экстремизму в интернете.

Деятельность юных экстремистов пресекли сотрудники полиции. В отношении компании было возбуждено уголовное дело по 5 статьям УК РФ. Молодые люди были взяты под домашний арест, а из их квартир изъяты улики. В ходе следствия всем задержанным была проведена психиатрическая экспертиза.

Суд признал молодых людей виновными и приговорил к лишению  свободы на срок от 2,5 до 3,5 лет. Сроки оказались условными.

Ранее под суд отдали трех кировчан, которые также создали про-славянскую экстремистскую организацию. 

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Юлия Зорина