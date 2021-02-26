Трое кировчан попали в больницу с обморожением

С начала года в областной Центр травматологии обратились 108 пациентов с обморожениями. 67 из них – в феврале, в период аномальных морозов. Трое из них были госпитализированы. Об этом сообщили в кировском минздраве.

Чаще всего кировчане обмораживали пальцы ног и рук, нос, щеки и уши. В один из дней к медикам обратился 13-летний подросток, который гулял на улице без перчаток. У школьника покраснели и онемели руки. Подростку сделали теплоизолирующую повязку и назначили препараты для сосудов.

Несмотря на то, что морозы пошли на убыль, опасность обморожений все равно сохраняется. Весна в этом плане еще опаснее – солнечная погода создает обманчивое ощущение тепла, но вечерами по-прежнему холодно. Поэтому кировчанам советуют одеваться по погоде.

Ранее мы писали, что в МЧС предупредили кировчан о новом похолодании.