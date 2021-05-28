Трое кировчан выступят на престижном турнире по смешанным боевым единоборствам

Мероприятие состоится завтра в столице Коми.

В городе Сыктывкаре на базе спортивной школы олимпийского резерва No2 стартует республиканский турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) и грэпплингу. Мероприятие состоится в субботу, 29 мая. В 9 часов утра начнутся взвешивания. Сами поединки начинаются с 11 часов.

Название состязаний Road to Parma Fights. Организатором выступает клуб ММА «Север». Программа разнообразна. Это бои по правилам миксфайта и схватки по грэпплингу.

Примечательно, что уже сегодня в столицу Коми отправились кировские спортсмены. Представлять Киров будут три бойца. Это Влад Юхневич, Евгений Андрианов, Алексей Морщакин.

Турнир считается одним из престижных в нашей стране. На него съедутся спортсмены из разных регионов.

Фото: vk.com/mmasever