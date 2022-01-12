Трое жителей Нолинского района похитили 19-летнего парня

Трое жителей Нолинского района, похитивших 19-летнего знакомого, предстанут перед судом.

Инцидент произошел 13 сентября 2021 года. 19-летний парень встретил на улице своих знакомых ровесников. Завязался разговор, в ходе которого молодому человеку напомнили о денежном долге.

После этого парня избили, погрузили в багажник машины и вывезли в лес. Там злоумышленники привязали его к дереву и скрылись.

Молодому человеку удалось освободиться и выйти на трассу. Он на попутках добрался до Нолинска и обратился в полицию.

По факту похищения было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Все трое похитителей полностью признали свою вину. Дело передано в суд.