Троллейбус на Воровского мог загореться из-за противогололедных реагентов

Об эксперименте, который может пролить свет на причины возгорания троллейбуса №14 в марте, рассказал в своем телеграм-канале гендиректор кировского АТП Денис Пырлог.

По словам главы АТП, 23 апреля служба энергохозяйства предприятия провела эксперимент по имитации воздействия противогололёдного реагента «Галит-А» на изоляцию контактной сети троллейбуса. После подачи напряжения на контактную сеть произошло возгорание изолятора под воздействием электрического тока.

— На основании выше сказанного можно сделать вывод, что применение противогололедного реагента «Галит-А» может привести к повреждению изоляции контактной сети из-за своего состава, а впоследствии – к разрушению самой контактной сети. Данный эксперимент еще раз подтвердил нашу версию и по поводу возгорания троллейбуса, когда произошло замыкание в тяговом электродвигателе, предположительно из-за «разъедания» проводки данным противогололедным реагентом. Всего за март-апрель из-за замыкания вышли из строя 8 ТЭД (тягловых электродвигателей), — написал Пырлог.

Стоит отметить, что «Галит-А» начали массово применять в Кирове только в этом году. Этот реагент замечателен своей невысокой стоимостью и минимальным расходом, а также способностью сохранять свои свойства при низких температурах (до -30 градусов).

Ранее использовались другие, более дорогие составы.

Видео: @Myslivsluh999