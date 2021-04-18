Тройка любимых кировчанами смартфонов: IPhone, Samsung и Xiaomi

Специалисты «Авито» определили любимые бренды жителей Кировской области, среди смартфонов.

За первые три месяца текущего года средняя стоимость мобильных устройств в регионе увеличилась на 5% по сравнению последним кварталом прошлого года, и на 16% – если сравнивать с аналогичным периодом год назад.

Самые дорогие смартфоны в столице. В Москве просят в среднем 10 тысяч рублей за устройство. Самые дешевые — в Кировской области. У нас они продаются в среднем за 5 800 рублей.

40% от всех продаж мобильных телефонов занимают IPhone. В среднем с рук их можно купить за 9 тысяч рублей.

Второе и третье места почти поровну поделили южнокорейский и китайский бренды. 18% от общего рынка кировчан выбирают Samsung заплатив за него в среднем около 6 тысяч рублей. 14% жителей нашего региона приобретают Xiaomi. Их средняя цена всего на 500 рублей ниже, чем у корейцев — 5 500 рублей.

Также популярны у кировчан Honor (его выбрали 7% покупателей) и Huawei (5%).

Ранее мы сообщали, что кировчане предпочитают отечественную «Калину» заграничному «Фокусу».