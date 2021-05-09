Труженику тыла вернули выплаты за год стажа во время войны

В Кирове прокуратура опротестовала отказ ПФР пересчитать пенсионные выплаты труженику тыла.

В июле прошлого года 86-летний кировчанин был признан тружеником тыла. В сентябре он обратился в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете страховой части пенсии в связи с увеличением стажа. Однако получил отказ и был вынужден пожаловаться прокурору области на личном приёме.

Прокуратура провела проверку и нашла противоречие законодательству в действиях ПФР. Обратилась в суд и тот признал законным требование о перерасчете пенсии с октября прошлого года. В трудовой стаж включены дополнительно год и 15 дней работы в годы Великой Отечественной Войны, в результате труженику тыла увеличены выплаты.