Целая компания лосей вышла на кировскую трассу

Водитель заметил животных ещё издалека и остановил транспортное средство.

В Кировской области вновь зафиксирована встреча с королями вятских лесов — лосями. Сразу три больших особи вышли прямо к трассе в Яранском районе. Всё произошло на дороге Яранск — Кикнур.

Автодорога, окруженная лесным массивом, оказалась пустая. Водитель, который и снял животных, заметил их ещё вдалеке. Он остановился, чтобы пропустить великанов.

Один из лосей быстро пересёк проезжую часть. Двое других уже хотели повернуть, но позже всё-таки решились перебежать дорогу.

Видео появилось в паблике «Подслушано Яранск». За несколько часов оно набрало 3,5 тысячи просмотров и больше сотни лайков.

Напомним, появление лосей у дорог — явление в Кировской области нередкое. Ранее мы писали, что на кировской трассе к автомобилистам вышло два лося.

Фото: vk.com/podslushano_yaransk