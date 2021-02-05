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Целая компания лосей вышла на кировскую трассу

Екатерина Сонина Новости, Выбор редакции, Лучшее, Происшествия

Водитель заметил животных ещё издалека и остановил транспортное средство.

В Кировской области вновь зафиксирована встреча с королями вятских лесов — лосями. Сразу три больших особи вышли прямо к трассе в Яранском районе. Всё произошло на дороге Яранск — Кикнур.

Автодорога, окруженная лесным массивом, оказалась пустая. Водитель, который и снял животных, заметил их ещё вдалеке. Он остановился, чтобы пропустить великанов.

Целая компания лосей вышла на кировскую трассу

Один из лосей быстро пересёк проезжую часть. Двое других уже хотели повернуть, но позже всё-таки решились перебежать дорогу.

Видео появилось в паблике «Подслушано Яранск». За несколько часов оно набрало 3,5 тысячи просмотров и больше сотни лайков.

Напомним, появление лосей у дорог — явление в Кировской области нередкое. Ранее мы писали, что на кировской трассе к автомобилистам вышло два лося.

Фото: vk.com/podslushano_yaransk

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Екатерина Сонина