Центр духовного просвещения открылся в Кировской области

В Вятском агротехнологическом университете открылся домовый храм. Это первый в регионе Центр духовного просвещения и истории православной культуры в учреждении высшего профессионального образования.

По словам губернатора Игоря Васильева, его создание поспособствует совместной работе системы образования, власти, Русской Православной Церкви и институтов гражданского общества в развитии духовно-патриотического воспитания молодёжи.

«Это важно не только для духовного просвещения кировчан, но и иностранных студентов разных национальностей и вероисповеданий. Так они ближе узнают историю и культуру нашей страны», — отметил глава региона, который возглавляет попечительский совет университета.

Двери открыты не только для студентов, но и для гостей вуза — родителей и детей, которые приходят в центр непрерывного образования «Агрополис», учащихся других кировских университетов.