Центр непрерывного повышения профессионального мастерства открылся в Кирове

Губернатор Игорь Васильев ознакомился с работой Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Он создан на базе Института развития образования Кировской области.

Задача новой структуры — оказание педагогам помощи в выстраивании индивидуальных образовательных маршрутов, подборе курсов, мастер-классов и стажировок, которые позволят развивать профессиональные навыки и компетенции.

«Центр станет ресурсом адресной методической помощи учителям. Мы готовы работать со всеми образовательными организациями, с центрами «Точка роста», технопарками «Кванториум». До конца года более тысячи педагогов построят индивидуальные образовательные маршруты и повысят квалификацию. К работе мы планируем привлекать администрации школ, вовлекая их в систему наставничества», – рассказывает директор центра Галина Кобелева.

По словам ректора Института развития образования Натальи Соколовой, в рамках нацпроекта «Образование» было приобретено современное оборудование для отработки практических навыков. Это цифровые лаборатории для проведения работ по Биологии, физике и химии, цифровая видеостудия, 3D-принтеры и др. Кроме того, разработаны методические пособия для урочной и внеурочной деятельности.

«В области реализуется несколько национальных проектов, самые главные из них — «Образование» и «Здравоохранение». Будущее города, региона и страны напрямую зависит о того, насколько наши дети будут грамотны, образованы и здоровы. Вы, уважаемые педагоги, делаете очень важную работу. Сейчас у вас есть возможность заниматься и совершенствоваться в профессии в таком замечательном центре», — обратился к участникам встречи Игорь Васильев.

Он напомнил, что в рамках работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование» на регулярной основе обсуждаются вопросы повышения профмастерства педагогов, привлечения молодых специалистов и создания в школах комфортной образовательной среды. Со следующего года регион станет участником масштабной программы по капремонту школ. Продолжается работа по строительству новых образовательных объектов: до 2023 года в Кирове появятся 11 новых школ, ещё одна — в Нолинске.

Участники встречи обратили внимание на необходимость поддержки молодых специалистов, чтобы после окончания вузов молодежь оставалась в регионе. Игорь Васильев рассказал, что на одном из ближайших заседаний комиссии рассмотрят вопрос о возможности заключения договоров о сотрудничестве не только с организациями, но и ИП.

«Роль педагогов в жизни каждого человека велика — от вас во-многом зависит становление личности, развитие способностей и выбор профессии. Это значит, что работа по созданию комфортной образовательной среды и повышению престижа профессии педагога будет продолжена», — подытожил Игорь Васильев.