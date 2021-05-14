Центр туризма определил самого вятского путешественника

Им стал редактор кировской газеты «Источник твоего города» Богдан Вепрёв.

Центр развития туризма Кировской области подвёл итоги конкурса «ЕДЕМ, ЧЁ». В нем приняли участие более десятка жителей региона, а в голосовании за посты об их путешествиях, лайки и комментарии оставили более тысячи интернет-пользователей.

В итоге лидером оказался бессменный редактор кировской газеты Богдан Вепрёв. Он написал репортаж о своей личной поездке в маленькую деревушку Бздюли, стоящую на трассе до аэропорта Победилово. Возле таблички с этим названием фотографируются многие звезды. Богдан пообщался с местными жителями, которые поделились воспоминаниями и заявили, что совеем не стесняются названия деревушки, а городятся им. Почти 500 человек отметили его публикацию.

2 место досталось Насте Пантелеевой, которая рассказала о поездке в Котельничский район в деревню Жуковляны ради того, что бы увидеть знаменитые каменные шары-валуны. За нее свои голоса отдали 254 человека. 3 место у Екатерины Солодковой, поделившейся впечатлениями от поездки на поляну в Бошарово. Там ежегодно проходил фестиваль Гринландия, но в прошлом году поляна была пустая. За эту поездку было отдано 187 голосов.

Победители получат свои призы уже в субботу, во время открытия летнего турсезона. Напомним, оно пройдет на площадке перед Домом Витберга (ул. Спасская, 41а).

В Конце апреля Кировский центр туризма запустил конкурс «ЕДЕМ, ЧЁ» на победу в котором могли рассчитывать все, кто не сидел во время пандемии дома.

Фото: vk.com/vepriov