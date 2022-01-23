 Центральная гостиница сменила название

В честь 160-летнего юбилея со дня рождения архитектора спроектировавшего самые красивые дома города, в том числе и это здание гостиницы, ей дали новое название CHARUSHIN HOTEL.

В 1936 году по проекту Ивана Аполлоновича Чарушина в Кирове появилось здание Гостиницы «Центральная». За этот проект он получил первую премию Кировского крайисполкома в марте 1935 года, сообщала газета «Кировская правда». Расположенное на вершине холма здание всегда было одной из архитектурных доминант, украшающих историческую застройку старой Вятки. За более чем 80 лет в нем что только не располагалось — и собственно гостиница, и ресторан, и офисы, и магазины и телекомпании. Но всегда на нем оставалась вывеска гостиница Центральная.

Сейчас здание практически полностью занимает 4-звездочная гостиница на 96 номеров. Недавно был обновлен фасад и теперь он радует взгляд. На этой неделе на здании появилась новая вывеска. Как оказалось в преддверии юбилея со дня рождения архитектора здание получает новое название. Об этом сообщили на официальной странице отеля.

Запись привлекла внимание кировчан. «Почему название не по-русски?»- вопрошает Анна Воронцова. Действительно, Иван Апполонович, хоть и закончил петербургскую академию, но был талантом из народа. Также сокрушаются об убранной вывеске «центральная» — мол она была на здании с момента строительства. И сам архитектор, вернувшись в Киров во время эвакуации из Ленинграда, проходя мимо своего детища, видел эту вывеску.