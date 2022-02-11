Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%

Совет директоров Банка России 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку до 9,5% годовых.

«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных», — говорится в сообщении Центробанка.