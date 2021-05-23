Цены на красную икру достигли абсолютного максимума за десятилетие

Связано это с тем, что прошлым летом добыча красной рыбы сократилась больше чем в два раза по сравнению с самым плохим ранее годом — 2018.

Минувшим летом лососевая путина(время вылова рыбы) была самой слабой за последнее пятилетие. По данным Росрыболовства, добыча лососей составила менее 300 тысяч тонн.

Поскольку этот товар хранится меньше года, к концу весны его запасы всегда истощаются, продавцы поднимают цены. Но дефицит улова прошлого года сильно испортил картину – у многих поставщиков товар закончился совсем, тогда как другие на 30 % увеличили стоимость, об этом сообщает rbc.ru.

Традиционно, снижения стоимости стоит ожидать не раньше конца путины этого года. К концу лета рыболовы смогут определить объемы улова этого года и будет ясна дальнейшая ценовая политика.

Пока же эксперты Росстата отмечают, что за последний год цены увеличились как минимум на 30% и поставили новый десятилетний рекорд. В прошлом месяце 1 кг лососевой икры стоил в среднем 4,7 тыс. руб.

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Фото:klops.ru