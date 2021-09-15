Цирк «Виват» в Кирове оштрафовали за нарушение правил содержания животных

Россельхознадзор выявил нарушения в содержании животных в передвижном цирке «Виват», который приехал в Киров в конце августа.

Проверка была проведена 9 сентября. В ней также приняли участие сотрудники Кировской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Специалисты ведомства установили, что предприниматель – владелец цирка нарушил целый ряд требований ветеринарного законодательства. Так, в передвижном цирке не было ветеринара, наблюдающего за состоянием животных, а режим кормления зверей с учетом их видов отсутствовал. В клетках не было поилок со свежей водой. Не было в цирке «Виват» и плана по уборке и дезинфекции помещений. Профилактика заражения животных опасными заболеваниями также не проводилась.

Отметим, что на плохие условия содержания животных в цирке «Виват» у ТРЦ «Макси» не раз жаловались и кировчане в соцсетях.

10 сентября в отношении владельца цирка «Виват» было возбуждено административное производство. 14 сентября суд вынес решение оштрафовать ИП на 3 тысячи рублей.