ЦУР Кировской области предложил комплексное решение проблемы ликвидации свалок в лесах

О том, что данная проблема стоит достаточно остро, руководитель ЦУР Кировской области Игорь Панкратов рассказал на заседании регионального координационного штаба по реализации федеральных проектов в сфере обращения с ТКО.

В этом году работники ЦУР зафиксировали увеличение в два раза количества обращений в соцсетях по несанкционированным свалкам в лесных массивах региона.

– На данный момент зафиксировано с начала года 103 подобных сообщения, тогда как за аналогичный период прошлого года – 53 обращения, – рассказал Игорь Панкратов. – В основном обращения поступали из Кирова, Слободского, Кирово-Чепецкого, Подосиновского и Котельничского районов.

Причин, почему леса превращаются в свалки, несколько.

С одной стороны — «правовой пробел» на федеральном уровне. В 2015 году из Правил санитарной безопасности в лесах был убран пункт «очистка лесов от захламления и иного негативного действия», после чего образовался правовой пробел не позволяющий финансировать лесоочистительные мероприятия из федерального бюджета в рамках переданных государственных полномочий в соответствии ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса РФ.

В настоящий момент каждый субъект решает данную проблему самостоятельно, что, естественно, негативно отражается на организации системной работы по сохранению чистоты лесов.

С другой стороны, те, кто пока безнаказанно вывозят мусор в лес.

— Проведенный ЦУР анализ показал, — говорит Игорь Панкратов, — что сейчас на сайте «Авито» находятся десятки объявлений, которые предлагают вывезти промышленный или бытовой мусор по цене значительно меньшей, чем средняя стоимость на официальную утилизацию на полигоне ТБО, при этом и само транспортирование отходов 1-4 класса требует лицензирования деятельности. С учетом этого не сложно догадаться, что чаще всего данный мусор оказывается в ближайшей лесополосе.

При этом, когда региональный Минлесхоз изыскивает возможность убрать некоторые из этих свалок (или они убираются силами волонтёров), через некоторое время на этом месте вновь появляется мусор.

— Это говорит о том, что данная проблема требует комплекса мероприятий, в том числе и со стороны правоохранительных органов, — говорит Игорь Панкратов.

Работа по изменению ситуации с мусором в вятских лесах будет вестись в рамках спецпроекта «Чистый регион», который разработал и реализует ЦУР Кировской области. В нем запланирован целый комплекс совместных с органами исполнительной власти, общественностью и социально-ответственным бизнесом региона мероприятий.

В этом году работы по ликвидации свалок уже начались, и они продолжатся до тех пор, пока это позволят погодные условия.

При региональном министерстве лесного хозяйства в скором времени появится телефон «горячей линии» и группа в мессенджере, а в ЦУР создадут тематический паблик в соцсетях. На данных площадках будет приниматься информация от граждан о лицах или автотранспорте, осуществляющих складирование мусора в лесных массивах.